Bielsa ‘accepte’ l’appel VAR alors que Leeds subit un coup de Bamford et un transfert proche

Marcelo Bielsa a déclaré qu’il « préfère accepter » les décisions des officiels après qu’un verdict controversé du VAR a eu un impact sur Leeds United en FA Cup.

Le système d’examen n’a pas réussi à identifier ce semblait être un hors-jeu clair pour le premier but de West Ham. les blancs a finalement perdu 2-0 après avoir été rattrapé à la pause très tard alors qu’ils cherchaient à égaliser.

Malgré l’appel, Bielsa a refusé d’attribuer la défaite à autre chose que le manque d’impact de son équipe dans le match.

« Je pense que cela correspondait à ce qu’ils aient gagné le match », a-t-il déclaré. « Ils ont créé plus de danger que nous. Ils avaient des balles pour attaquer dans des situations pires que nous et créaient plus de danger que nous.

« En deuxième mi-temps, il y a eu des choses que nous avons améliorées. Nous avons mieux appuyé. Nous avons joué dans leur moitié de plus.

«En fin de compte, nous aurions dû créer plus d’occasions que celles que nous avons faites. Il aurait été possible d’empêcher beaucoup de chances qu’ils l’aient fait.

«C’est une décision que je préfère accepter ce que disent les arbitres, pas parce que je n’ai pas créé d’opinion, mais c’est une collaboration que nous, les managers, devons faire, devons accepter leurs décisions même si elles nous mettent en danger.

« Sinon, nous entrons sur un terrain où nous ne pouvons pas offrir ce que nous voulons offrir, ce qui est du bon football. »

Autres problèmes de blessures à Leeds

Bielsa a fait ses débuts à Leo Hjelde et Lewis Bate. Il a reposé certaines de ses stars mais était sans attaquant conventionnel.

Il a ajouté : « Pour le moment, nous avons neuf joueurs qui ne peuvent pas jouer. A travers la situation que nous traversons, il se trouve qu’il y a toujours des absents dans la même position.

« [Patrick] Bamford, [Joe] Gelhardt, Tyler [Roberts] et Rodrigo sont tous portés disparus.

« Bamford s’est remis de sa blessure contre Brentford et il allait rejouer aujourd’hui, le partant du CF, et à l’entraînement, au cours de la semaine, il a subi une blessure qui n’est pas identifiable.

« Simon Cowell de Turquie » sur le point de reprendre Hull – voyez comment il se compare à ces propriétaires de clubs égocentriques

« C’est un coup sous sa hanche et on ne sait toujours pas quelle en est la raison. La seule chose sûre, c’est qu’il n’est pas musclé car ses muscles sont en bonne santé.

« Dans le cas de Gelhardt, un coéquipier est tombé sur sa cheville, ce qui a généré une blessure qui l’empêchera d’entrer pendant trois ou quatre semaines.

« Dans le cas de Rodrigo, il n’a toujours pas pu se remettre de son problème de talon. Roberts, lors du dernier match, il a reçu un coup au mollet.

Le prêt de Leeds touche à sa fin

Pendant ce temps, Fabrizio Romano a tweeté que le jeune de Leeds Cody Drameh devrait rejoindre Cardiff City en prêt pour le reste de la saison.

Drameh, 20 ans, est sorti du banc lors de la rencontre de coupe au stade de Londres.

Il a été impliqué dans l’équipe première cette saison après avoir impressionné chez les jeunes. Mais une période de prêt dans le championnat lui offrira un temps de jeu bien nécessaire.

Swansea s’est également renseigné sur l’arrière droit mais ce sont leurs rivaux qu’il rejoindra la semaine prochaine.

Romano note que plusieurs clubs de Premier League le surveilleront de près pour la saison prochaine.

LIRE LA SUITE: Leeds se tourne vers le talentueux attaquant de Barcelone alors que Victor Orta flaire un transfert d’aubaine