Bielsa admet être “inquiet” du début de campagne sans victoire de Leeds

Le manager de Leeds United, Marcelo Bielsa, a révélé qu’il était “inquiet” du début de saison sans victoire de Leeds United.

Les Blancs cherchaient à prendre trois points contre Newcastle vendredi, mais ont été tenus en échec 1-1. L’ailier brésilien Raphinha leur a donné l’avantage à la 13e minute, en partie grâce au travail intelligent de Rodrigo.

Le centre en profondeur de Raphinha a été simulé par son coéquipier, trompant le gardien Karl Darlow et permettant au ballon de flotter dans le coin le plus éloigné.

Joelinton a eu une belle occasion d’égaliser pour l’équipe locale mais a vu son effort sauvé par les pieds d’Illan Meslier. Matt Ritchie a ensuite frappé le poste en tant que Newcastle a grandi dans le jeu.

Allan Saint Maximin les a traînés à niveau peu de temps avant la pause. Il s’est éloigné de plusieurs défenseurs avant de battre Meslier du pied droit.

Après la pause, le débutant à part entière Daniel James a vu un centre tourné vers le but par Jamaal Lascelles, qui a été bien sauvé par Darlow.

Meslier a répondu en écartant deux fois Saint-Maximin avant le coup de sifflet final.

Leeds a maintenant récolté trois points lors de ses cinq premiers matchs.

Après le tirage au sort, Bielsa a déclaré aux journalistes: “Nous avons eu suffisamment d’occasions pour entrer à la pause avec une plus grande marge, mais nous n’avons pas marqué proportionnellement au nombre d’occasions que nous avons créées.”

Lorsqu’on lui a demandé si les résultats l’inquiétaient, il a répondu : « Oui, oui, bien sûr que cela m’inquiète. »

Sur la façon dont les Blancos peuvent remporter des victoires, il a poursuivi: «Nous manquions d’efficacité et capitalisions sur les chances que nous avions. Nous avions beaucoup de possession, peut-être aurions-nous pu créer encore plus de danger, surtout en seconde période.

Leeds ‘frapper à la porte’, dit Cooper

Réagissant au résultat, le défenseur de Leeds Liam Cooper a déclaré : « Nous sommes venus ici pour jouer notre truc. Il n’est jamais facile de venir. Nous avons marqué le premier but, ce que nous voulions et ce dont nous avions besoin, puis nous avons concédé un but bâclé dans notre moitié de terrain. Nous savons tous à quel point il est important de mettre des chances de côté et de les garder à l’écart à l’autre bout. Je suis dégoûté pour être honnête.

« Newcastle a bien défendu. Ils se sont assis profondément et ont rempli la boîte et nous ont rendu difficile l’accès derrière. Nous devons améliorer cela et je suis sûr que nous le ferons. Personne ne va le renverser. Nous devons aller le faire et aller chercher les résultats et nous chercherons à le faire. »

Sur sa bataille avec Saint-Maximin, il a ajouté : « Nous savons tous à quel point il est bon en dribble. C’est probablement l’un des joueurs les plus rapides de la ligue, vous devez donc chanter et être allumé à tout moment. Je pensais que nous nous débrouillions plutôt bien avec lui en dehors du but. »

Sur la recherche de victoire du club : « On frappe à la porte. Gagner n’importe quel match dans cette ligue est difficile, nous le savons tous. Nous en avons besoin d’un rapide et nous en méritions un ce soir.

