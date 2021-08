Bielsa admet les fautes de Leeds après avoir renversé la question du journaliste

in

Le manager de Leeds, Marcelo Bielsa, a révélé qu’une paire absente devait jouer contre Burnley et a renversé la question d’un journaliste.

Leeds est resté sans victoire dans la campagne actuelle de Premier League après avoir été contraint de se contenter d’un match nul 1-1 avec Burnley. Le concours a été dominé par l’approche brutale de Burnley, Leeds n’ayant d’autre choix que d’égaler le physique de son adversaire pour concourir.

Chris Wood a marqué contre son ancienne équipe après que Leeds n’ait pas réussi à dégager ses lignes d’un corner. Patrick Bamford a égalisé tard de la même manière que le but de Wood en poussant la maison à bout portant.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match (via Leeds Live) Bielsa a déclaré: «Le match, à part deux segments au milieu de chaque mi-temps, nous avons réussi à le gérer.

« Les situations que nous avons créées au but étaient nombreuses, mais pour eux aussi. La différence est que pour bien jouer, nous avons besoin que nos joueurs créatifs soient au top de leur forme.

« Pour eux, une journée similaire à Everton, mais aujourd’hui de manière plus marquée. Trois ressources qui étaient importantes : la capacité à forcer les erreurs et à prendre l’avantage grâce à deux attaquants, la gestion des coups de pied arrêtés et un style de jeu mécanique bien distinct.

« Le style de jeu n’exige pas que leurs joueurs brillent. C’est quelque chose de précieux lorsque vous décrivez une équipe.

Lorsqu’on lui a demandé si son équipe avait abandonné la possession trop facilement, Bielsa a ajouté : « La même chose que vous avez dite, nous pouvons le dire d’une autre manière. Dans les vertus que j’ai gérées de Burnley, j’ai dit qu’elles provoquaient des erreurs et en profitaient.

« Vous dites la même chose d’une manière différente. Vous liez cela plus à quelque chose de mal que nous avons fait qu’à une vertu de l’adversaire, peut-être avez-vous raison, votre jugement et le mien sont de notre faute.

«Mais il y a quelque chose de très vrai, une grande partie des chances créées par cet aspect ne vient pas de leur jeu créatif, cela leur est facilité. Pour nous, c’est le contraire qui s’est produit.

« Nous devons être au top de notre jeu pour bien attaquer, mais en même temps le style de jeu, ça comporte des risques. Tant de temps sur le ballon, si vous regardez les touches de nos joueurs, doublez les touches de l’adversaire dans les mêmes positions. Cela augmente les chances de faire des erreurs. Favorise l’adversaire s’il veut nous récupérer le ballon.

La paire absente devait jouer – Bielsa

Concernant les absences combinées de Junior Firpo et Mateusz Klich en raison de tests positifs au Covid-19, l’Argentin a ajouté : “Ils allaient jouer, mais nous avons toujours deux joueurs dans chaque position prêts à jouer. Si Firpo ne joue pas et que Dallas le fait, le sous-marin est d’un niveau similaire.

Concernant Bamford marquant sa récente convocation en Angleterre avec un but à Turf Moor, Bielsa a conclu : « Je l’ai félicité.

« Le club a prolongé son contrat comme quelque chose de bien fait. Être appelé en équipe nationale est important et mérité. »

