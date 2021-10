Bielsa choisit deux stars de Leeds pour les éloges après une victoire importante

Marcelo Bielsa a félicité les joueurs de Leeds United Diego Llorente et Jamie Shackleton après la victoire 1-0 sur Watford.

Les Blancs cherchaient désespérément trois points avant le match, après avoir disputé leurs six premiers matchs sans victoire. Le défenseur central espagnol Llorente a ouvert le score à la 18e minute.

Il était à portée de main pousser à la maison de l’intérieur de la boîte après un corner dévié par Juraj Kucka de Watford.

Les hommes de Xisco Munoz n’ont pas pu égaliser, malgré quelques chances de le faire. La signature estivale d’Ozan Tufan a flambé après avoir arraché le ballon dans la surface de Leeds.

Les Hornets ont également perdu un but en deuxième mi-temps. Un corner a été frappé, ce qu’Illan Meslier a semblé gérer.

Mais le Français a laissé tomber le ballon sous la pression des joueurs de Watford et a vu le ballon rouler dans son filet.

L’arbitre a donné un coup franc à l’équipe locale, contre la volonté de leurs adversaires.

Après la victoire, Bielsa a déclaré aux journalistes : « Nous avons bien défendu et le résultat, même s’il n’y avait qu’un but de différence, n’a jamais été en danger.

« Nous aurions dû marquer plus de buts car nous avons eu beaucoup d’occasions – au moins 10 – en seconde période, peut-être un peu moins, mais je pensais que c’était un résultat juste. La différence aurait pu être plus grande.

“[Diego Llorente] a réalisé une performance sans erreur avec beaucoup de bonnes choses tout en défendant et en distribuant le ballon.

« Jamie Shackleton a réalisé une bonne performance. Nous n’avons pas fait d’erreurs dans notre moitié de terrain, nous n’avons pas autorisé les contre-attaques et même si nous manquions d’efficacité, nous avons eu de la patience pour voir comment nous pouvions générer des occasions au but.

Munoz réagit à une défaite sans intérêt

L’homologue de Bielsa, Munoz, a déclaré après le match : « Ils ont gagné tous les duels, ont tiré plus que nous. Ils voulaient gagner le match plus que nous.

« Il est important que nous continuions à travailler dur. [We] besoin d’améliorer les coups de pied arrêtés. [We] recevoir beaucoup de buts de cette façon.

« Leeds [are] numéro un avec l’intensité et la vitesse. Tous les chiffres. C’est vrai, mais [I’m] déçu par [the] première moitié. La deuxième mi-temps était un peu plus, mais avec notre capacité, c’était médiocre en attaque.

« Nous seuls pouvons en dire autant. [We] travailler tous les jours parce que c’est important pour tous les points de la Premier League.

