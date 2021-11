Bielsa détaille l’influence croissante de Raphinha et révèle pourquoi il épate ses adversaires

Marcelo Bielsa a révélé pourquoi Raphinha, star de Leeds, épate ses adversaires cette saison et pense qu’il commence à avoir une plus grande influence sur ses coéquipiers de Leeds United.

Le Brésilien a été le meilleur joueur de la saison de Leeds jusqu’à présent avec cinq buts en 10 matchs de Premier League. L’ailier a également été appelé par le Brésil et était en action pour les garçons de Samba cette semaine. Il a commencé la victoire 1-0 contre la Colombie et le match nul 0-0 contre l’Argentine avant de rentrer en Angleterre à bord d’un jet privé avec une foule d’autres stars de la Premier League.

Raphinha espère obtenir le feu vert pour commencer contre les Spurs dimanche, alors que les Blancos cherchent à s’éloigner de la zone de relégation.

Le joueur de 24 ans a été presque toujours présent cette saison et on a demandé à Bielsa comment il pouvait équilibrer sa charge de travail.

« Une autre caractéristique des joueurs d’élite est qu’ils sont ambitieux et les exigences et les limites qu’ils s’imposent. Ils n’ont pas besoin d’un stimulus externe pour vouloir qu’ils fassent cela », a déclaré Bielsa lors de la conférence de presse de Thorp Arch de vendredi.

« Il est suffisamment bon en ce moment. Si vous me demandez comment je gère son évolution. Je dirais que maintenir des performances comme celles qu’il réalise serait un excellent indicateur.

« Et l’autre grand défi des joueurs qui brillent, c’est de transférer cette évolution à ses coéquipiers et à l’équipe. Raphinha sera beaucoup mieux si l’équipe est meilleure et ses coéquipiers sont meilleurs.

« Ce que je dis n’est pas une conclusion élaborée par moi-même, mais une conclusion vient des joueurs qui brillent. Ils commencent par se déséquilibrer seuls, ils parviennent à faciliter la performance de leurs coéquipiers, et ce développement du jeu collectif améliore l’équipe. Ce processus est un grand défi.

Lorsqu’on lui a demandé comment l’ailier pouvait maintenir sa puissance, Bielsa a déclaré: « Plus que moi, c’est ce qu’il fait. Chaque joueur qui a la capacité de se déséquilibrer individuellement, a une conscience des différents types de réceptions de contrôle dans lesquelles il peut s’imposer.

Le patron des Blancs a ensuite expliqué que comment et où Raphinha recevait le ballon le rendait très difficile à défendre.

« Les joueurs qui déséquilibrent bien, c’est ce qui est le plus pratique pour eux, c’est de recevoir beaucoup de balles en le faisant loin des marqueurs contre lesquels ils sont confrontés. Et de recevoir le ballon plus en mouvement que de rester immobile et de parvenir à prendre contact avec le ballon dans des espaces où l’adversaire ne s’y attend pas.

«Aucun joueur qui déséquilibre, ignore comment résoudre ces problèmes et recevoir le ballon dans de bonnes conditions.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Blessures à Leeds

« Autant que je dis plus que le pouvoir d’éliminer les joueurs un contre un. La vertu qui leur permet de briller est la façon dont ils reçoivent le ballon », a ajouté Bielsa.

Le quatuor blessé de Leeds Patrick Bamford, Luke Ayling, Robin Koch et Junior Firpo sont toujours portés disparus.

Bielsa a déclaré : « Firpo évolue, il est en bonne santé. Tout ce dont il a besoin, ce sont des minutes maintenant. Koch est plus loin du retour qu’Ayling et Bamford.

« L’évolution est contrôlée au quotidien et je ne voudrais pas vous donner une date qui ne sera pas respectée. Lorsque mes réponses sont brèves, c’est parce que je ne peux pas offrir de certitude.

Lorsqu’on lui a demandé si Joe Gelhardt et Jamie Shackleton joueraient pour les moins de 23 ans, Bielsa a répondu : « Probablement Gelhardt.

« [Shackleton] Il est dans une situation similaire à Firpo, vers la fin du processus, mais toujours dans ce processus, ils doivent être en forme pour jouer.

LIRE LA SUITE: Merson exerce une pression sur Bielsa avec Leeds prétendant que cela le « choquerait »