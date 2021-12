Bielsa donne un avertissement extrême aux étoiles ; Phillips dissipe les grondements du patron de Leeds

Marcelo Bielsa a décrit le besoin de son équipe d’obtenir des points à chaque match comme une « extrême nécessité », tandis que Kalvin Phillips a mis fin aux murmures de mécontentement entre lui et le patron de Leeds United.

Leeds a produit un affichage de haute intensité qui, pendant une grande partie du concours, a semblé sur le point de ne pas être récompensé. La foule d’Elland Road était bruyante de la première à la dernière minute, aidant à remonter le moral des hommes de Bielsa dans les enjeux de l’effort.

Christian Benteke a raté une glorieuse occasion de mettre Palace en tête en seconde période peu de temps après que Rodrigo ait fait de même à l’autre bout.

Le match est resté sans but avant le temps additionnel jusqu’à ce que le handball inexplicable de Marc Guehi offre à Raphinha la chance d’arracher trois points dans les derniers instants.

Le Brésilien talismanique a gardé son sang-froid, remportant une victoire critique qui a hissé les Blancs à la 15e place du classement.

NOTES DES JOUEURS : Raphinha fait preuve de courage alors que Leeds remporte la victoire tardive du palais, bien qu’une position problématique émerge

S’exprimant après le match, Bielsa a déclaré: « La victoire était très nécessaire. Nous espérions vraiment pouvoir gagner ce match parce que les résultats que nous obtenions n’étaient pas assez bons.

« Le début de la deuxième mi-temps était très bon. La première mi-temps en général a été équilibrée en notre faveur et la seconde mi-temps nous a également bien commencé. Il y a eu un segment où ils ont créé du danger, mais nous avons bien fini le match.

« Avoir un penalty à la dernière minute dans un match aussi important n’est pas facile. Vous devez avoir du caractère et de la personnalité pour pouvoir le marquer.

« À chaque match que nous jouons, tous les points sont importants étant donné le début de saison que nous avons connu, qui n’a pas été bon. À chaque match, ce sera une nécessité extrême pour nous d’obtenir des points.

Bielsa fournit une mise à jour positive tant attendue de Bamford

Sur Patrick Bamford qui a encore beaucoup manqué tout au long du match, Bielsa a conclu : « Il a joué 90 minutes hier.

« Peut-être pour ce week-end pas, mais certainement pour le suivant. »

Bamford est absent depuis qu’il s’est blessé à la cheville lors du match nul 1-1 contre Newcastle en septembre.

Les 18 matchs de Ralf Rangnick en charge contre Klopp, Tuchel et les statistiques très contrastées

Phillips arrête catégoriquement les murmures de Bielsa

Le milieu de terrain de Leeds Kalvin Phillips s’est également adressé à la presse, déclarant : « Un soulagement massif, je pense que nous méritions la victoire, a créé de bonnes occasions en première mi-temps. On a eu un peu de chance dans les dernières minutes avec le handball. Très heureux.

«Il y a toujours de l’inquiétude lorsque vous créez des occasions et que vous ne marquez pas. Nous avons commencé à avoir des difficultés cette saison, nous sommes donc heureux d’avoir obtenu les trois points.

« Rapha est un très bon joueur et déborde de classe, donc je ne m’attendais à rien d’autre.

« C’est une victoire massive pour nous, nous sommes très heureux et devons essayer de jouer une série de matchs maintenant – nous avons une série de matchs difficile avant Noël. »

Après ses commentaires du week-end en notant qu’il avait aucune idée de la raison pour laquelle Bielsa l’a déployé en tant que défenseur central a attiré l’attention, Phillips n’a pas tardé à faire taire tout murmure de mécontentement envers son manager.

« Je jouerai n’importe quel poste que le manager me demandera – s’il veut que je joue au centre, je jouerai au centre, s’il veut que je joue le gardien de but, je jouerai le gardien de but », a ajouté Phillips. «Je le respecte tellement que je ne me brouillerai jamais avec lui.

« J’ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et à la télévision que moi et la crèche nous étions brouillés, ça n’a jamais été le cas et je voulais mettre ça de côté. »

LIRE LA SUITE: Avantage West Ham alors que Moyes fait un grand pas en avant pour signer l’attaquant mortel que Bielsa adore