Bielsa doute des plans de transfert de Leeds après avoir révélé le coût des objectifs de janvier

Les espoirs de Leeds United d’ajouter à leur équipe dans la fenêtre de transfert de janvier ont été mis en doute par le manager Marcelo Bielsa.

Les Blancs ont connu un début de saison difficile et leur série de deux victoires en 12 matchs les met en péril. En effet, malgré une excellente performance en première mi-temps, ils ont laissé filer une avance de 1-0 en étant battus 2-1 à Tottenham dimanche. Vous pouvez voir notre Notes des joueurs du jeu ici.

Cela laisse Leeds à la 17e place, à seulement deux points de Burnley dans la zone de relégation.

Le prochain à l’horizon pour Leeds est un voyage télévisé à Brighton, suivi d’un rendez-vous avec Crystal Palace. Après cela, il y aura un autre match à domicile avec Brentford les visiteurs le dimanche 5 décembre.

En effet, il est impératif que United retire quelque chose de ses trois prochains matchs avec une séquence difficile à la suite de cela. En effet, après l’affrontement avec les Abeilles, les Blancs affronteront ensuite des déplacements à Chelsea, Manchester City et Liverpool. Un rendez-vous à domicile avec Arsenal se situe entre les voyages à Etihad et à Anfield.

Un avantage majeur de la défaite de dimanche à Tottenham était la bonne forme continue du retour d’Adam Forshaw. Après deux ans d’absence avec un problème de hanche, son retour au milieu de terrain a été un plus très bienvenu pour Leeds.

Néanmoins, les fans de Leeds espèrent toujours que le club renforcera sa main dans la fenêtre de janvier. Le club se sent encore un peu léger au milieu de terrain, alors qu’une nouvelle option pour jouer en attaque serait également la bienvenue. À cette fin, Leeds a de nouveau été lié à un ancien prêteur.

Cependant, Bielsa a émis de sérieux doutes quant à savoir si le club dépensera effectivement en janvier.

Cité par Phil Hay de ., il dit que Bielsa se sent déjà bien soutenu par le club. De plus, tous les joueurs qu’il a identifiés coûteraient probablement au club 20 à 30 millions de livres sterling.

Hay a écrit : « Bielsa a demandé à propos de la fenêtre de janvier et s’il devait ajouter des joueurs. Dit que cela dépendrait de l’obtention de meilleurs joueurs que lui, et ils peuvent être coûteux. Dit que l’ajout au groupe « ne devrait pas être évalué sans examiner les possibilités économiques ».

Hay a ajouté : « Il a réitéré à nouveau qu’il pense que Leeds a déjà beaucoup investi dans les joueurs sous sa surveillance. Dit que beaucoup de joueurs appropriés tombent dans la fourchette de 20 millions de livres sterling / 30 millions de livres sterling. »

Radrizzani confiant dans les progrès de Leeds

United, cependant, aurait de l’argent à dépenser. Après avoir vendu une plus grande part du club à 49ers Enterprises, Leeds peut compter sur un investissement financier supplémentaire de la part de ses cousins ​​américains.

En conséquence, le président Andrea Radrizzani regarde déjà vers l’avenir. S’exprimant récemment lors d’un sommet technologique à Lisbonne (via le Daily Mail), il a affirmé que le partenariat du club avec les 49ers de San Francisco peut apporter un regain d’espoir.

« Maintenant, nous sommes en partenariat avec les 49ers, c’est fondamentalement très important car il sera très difficile de rester en Premier League », a-t-il déclaré.

«Mais si nous restons cette année, je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin que l’an dernier. Nous pouvons entrer dans les six premiers.

« [We can] commencer à rénover le stade et continuer à accroître la valeur de ce club.

Bielsa en est à sa quatrième saison avec Leeds et Radrizzani a ajouté que l’Argentin avait le plein soutien de ses supérieurs.

«Quand j’ai choisi Marcelo Bielsa, je savais que cela viendrait avec des défis. Mais nous le soutenons inconditionnellement et je pense que le résultat s’est vu sur le terrain », a-t-il ajouté.

« Pour lui aussi, cela a été la plus longue période de sa carrière d’entraîneur, avec Leeds United car en tant que club, nous l’avons soutenu inconditionnellement. »

