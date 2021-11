Bielsa dynamique après avoir affirmé que Leeds était «dominé»; admet que le moment clé leur a coûté cher

Le manager de Leeds, Marcelo Bielsa, a fait l’éloge de son équipe après avoir pris le dessus sur Leicester pendant une grande partie du match, tout en admettant qu’ils auraient dû «neutraliser» le jeu à un moment clé.

Leeds a obtenu un point vital contre Leicester de Brendan Rodgers à Elland Road. L’attaquant de Talismanic Raphinha a donné aux hôtes une avance en première mi-temps en marquant directement sur un coup franc. Cependant, les Foxes ont riposté dès le coup d’envoi, égalisant par Harvey Barnes.

Les deux équipes ont poussé fort pour un vainqueur, Ademola Lookman estimant avoir trouvé la percée à mi-chemin de la seconde mi-temps.

L’ailier s’est toutefois vu refuser son premier but à Leicester en Premier League, lorsque VAR a jugé qu’il s’était égaré hors-jeu.

S’adressant à la BBC après le match, Bielsa a déclaré: «Nous avons créé le double du danger qu’eux.

« Nous avons dominé une grande partie du match. Nous avons bien défendu et nous avons bien attaqué. Et même si nous méritions de gagner, nous n’avons pas réussi à l’obtenir.

« Nous avons réussi de bonnes performances contre un bon adversaire.

«Le football a ces moments, il y avait deux jeux identiques. Ils avaient un but exclu de la même manière mais nous n’avons pas pu terminer notre chance [when Jack Harrison missed from close out].

« Offensivement, nous avons dupliqué les adversaires en occasions. Nous leur avons beaucoup enlevé le ballon et nous avons eu une bonne possession. »

En cédant son avance immédiatement après avoir marqué, Bielsa a conclu : « Nous devons défendre pour chaque ballon, que nous venions de marquer un but ou non. Nous aurions dû neutraliser le jeu à ce moment-là.

