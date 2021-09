Bielsa envoie un message ferme sur le discours de «relégation» alors qu’il claque la théorie du chaos de Leeds

in

Marcelo Bielsa insiste sur le fait qu’il n’a aucun problème pour dormir, et ne craint pas non plus que Leeds United ne soit relégué au milieu des suggestions de certains selon lesquelles la place du club en Premier League est menacée.

Les Blancs affrontent Watford samedi à la poursuite d’une première victoire de la saison en Premier League. Ils chercheront également plus de chance que samedi dernier lorsqu’un but de dernier souffle les a condamnés à une défaite étroite 2-1 contre West Ham.

En conséquence, Leeds entre dans le match dans les trois derniers de la Premier League. Ils le font aussi en sachant deux stars de la première équipe font face à un sort plus long que prévu sur la touche.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par l’état de Leeds, l’Argentin a insisté sur le fait qu’il dort toujours normalement. De plus, il a laissé entendre que Leeds n’avait pas tout à fait ce qu’il méritait dans certains matchs.

« Ni l’un ni l’autre, je dors normalement » Bielsa répondu lorsqu’on lui a demandé s’il était concerné. “Ayez toujours l’espoir de gagner chacun de nos matchs. Obligé de faire à chaque fois que nous joueur, c’est mériter de nous imposer.

« Ne pas toujours mériter est synonyme d’obtenir, mais il est beaucoup plus facile d’obtenir ce que vous recherchez lorsque vous le méritez que lorsque vous ne le méritez pas. Le football a cette particularité où il donne à ceux qui ne le méritent pas.

Une théorie suggérée cette saison est que les joueurs de Leeds ont perdu leur confiance et leur fanfaronnade de la saison dernière.

S’exprimant dans des citations citées sur Leeds Live, Bielsa a cependant un message ferme pour ces affirmations.

«Nos joueurs n’ont pas perdu confiance. Il n’est pas nécessaire de restaurer quelque chose déjà là. Nous le faisons dans tous les cas pour percevoir les erreurs et les corriger.

Bielsa connaît l’importance de la victoire de Leeds

Avec Leeds sans victoire jusqu’à présent, cependant, il sait qu’il y a beaucoup en jeu contre les Hornets.

“C’est toujours important de gagner, surtout quand vous avez joué six matchs sans gagner”, a-t-il déclaré. « Si vous occupez les trois derniers, encore plus.

« Une autre référence est que les performances ont été opposées à ces aspects négatifs et il est important de revenir de cette situation. »

A Watford, Bielsa a ajouté : «[They’re] Une équipe solide. Combatif. Joueurs d’expérience. Compliquer fondamentalement leur développement de l’adversaire.

« Ils ont des attaquants qui sont rapides et peuvent vous surprendre. Complimentez l’aspect défensif en étant difficile à prendre du retard.

