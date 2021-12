Bielsa envoie un message positif après la confirmation d’un quadruple coup de blessure à Leeds

Marcelo Bielsa a donné son avis après que Leeds United a confirmé que Liam Cooper, Patrick Bamford et Kalvin Phillips ont tous subi des blessures aux ischio-jambiers lors du match nul de dimanche avec Brentford.

Les Blancs ont trouvé le fil à retordre lors de leur deuxième saison de retour dans l’élite et occupent actuellement la 15e place. En effet, une pléthore de blessures a fait des ravages dans les projets de Bielsa, l’Argentin souhaitant travailler avec un petit groupe. Et il est maintenant confirmé que le match nul 2-2 de dimanche avec Brentford a soulevé trois nouvelles préoccupations majeures.

Leeds fait face à une série de matches difficiles avec Chelsea et Manchester City à l’extérieur, suivis d’Arsenal à domicile. Suit ensuite un voyage du lendemain de Noël pour affronter Liverpool.

Avec le voyage de samedi à Stamford Bridge samedi, Leeds a confirmé que Bamford, Cooper et Phillips sont désormais tous confrontés à des sorts.

« Patrick Bamford a subi une blessure aux ischio-jambiers contre Brentford à Elland Road », indique un communiqué de Leeds United. « L’évolution de la blessure fait l’objet d’une évaluation quotidienne.

« Kalvin Phillips et Liam Cooper ont également tous deux subi des blessures aux ischio-jambiers lors du match de dimanche. Les deux joueurs ont été soignés pour leurs blessures. Le staff médical du club structurera les prochaines étapes de leur rétablissement.

Les mauvaises nouvelles ne se terminent pas non plus pour Leeds. En effet, le recordman Rodrigo est également aux prises avec un problème de talon et fait face à un sort. Robin Koch, cependant, est bientôt de retour à l’entraînement après une maladie.

« Rodrigo souffre de douleurs bilatérales au talon depuis un certain temps », poursuit le communiqué. « Le joueur et le staff médical ont jugé nécessaire de réduire son activité pour le moment, afin de favoriser sa récupération à long terme.

« Robin Koch a surmonté sa blessure pelvienne, mais il est malade depuis 10 jours. Il reprendra à nouveau l’entraînement normal ce week-end.

S’exprimant lors d’une conférence de presse pour donner un aperçu du match de samedi à Chelsea, Bielsa a fourni une nouvelle mise à jour.

Bielsa n’a cependant pas été en mesure de prévoir un délai pour leur retour : « Le temps qu’ils seront absents est soumis à leur évolution. »

Interrogé à nouveau sur spéculation que Phillips fait face à deux mois, a répondu vivement Bielsa.

« J’ai déjà répondu à ça, tout est sujet à leur évolution. Je ne peux pas fournir plus de détails.

« Nous ne savons pas combien de temps il lui faudra pour se remettre de cette blessure. »

Bielsa a précisé plus tard : « Les blessures sont dans le tendon, pas dans la fibre du muscle. Je voulais être précis.

Sur la tâche d’affronter Chelsea, Bielsa a ajouté : « Nous nous préparons avec beaucoup d’espoir, qu’il s’agisse de faire match nul ou de gagner. Ces espoirs sont prononcés car c’est un très gros adversaire.

« Obtenir des points dans ces matchs nous donne une valeur ajoutée. Nous aborderons chacun de ces matchs avec une excitation supplémentaire.

Bielsa envoie un message de positivité à Leeds

Alors que Leeds fait face à une série de matchs difficiles, Bielsa insiste sur le fait qu’il ne regarde pas à la baisse.

« L’adersité est un stimulant pour aider à résoudre des situations. Je comprends qu’il y ait un certain pessimisme tant les prochains jeux sont difficiles. Au lieu de ramener des joueurs, nous avons de nouveaux absents », a-t-il poursuivi.

«Mais quand nous jouons contre de grandes équipes, je pense qu’il y a une force supplémentaire.

« Ma position est celle de l’optimisme et du courage. Ce sont les valeurs que j’ai en évaluant l’équipe. Nous avons l’optimisme, l’espoir et le combat.

« Je ne dis jamais que nous allons gagner, mais je dis que nous ferons toujours de notre mieux pour gagner. »

