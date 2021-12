Bielsa espère influencer le mouvement de Leeds pour l’attaquant brûlant recherché par West Ham et Newcastle

Des informations en Italie affirment que Leeds United ciblera l’attaquant en forme Giovanni Simeone lorsque son prêt avec Hellas Verona se terminera cet été.

Le joueur de 26 ans est dans les livres de Cagliari depuis juin 2020 après avoir passé 2019-2020 en prêt au club. Après avoir marqué six buts en 33 matches de Serie A la saison dernière, il a signé un prêt d’une saison avec Vérone en août de cette année. Et cela s’est avéré être une initiative utile.

L’international argentin a marqué 12 buts en 17 matches de haut niveau italiens. Sans surprise, quelques clubs en ont pris note.

West Ham United est étroitement lié au fils du manager de l’Atletico Madrid Diego Simeone. Les Hammers ont été mentionnés en rapport avec l’attaquant en novembre.

Newcastle United est alors entré en scène. Le chef des Magpies, Eddie Howe, a été pressenti pour faire venir de nombreux nouveaux visages en janvier.

Cependant, il a été rapporté le 14 décembre que Simeone ne pas pouvoir sortir par la fenêtre d’hiver. C’est parce qu’il a déjà joué pour deux clubs en 2021-2022.

La course à sa signature aura donc lieu l’été prochain. Et, selon L’Arena en Italie (via Sport Witness), il a été « ciblé » par les Blancs « pour la saison prochaine ».

Cependant, ils devront conserver leur statut de Premier League pour avoir une chance d’atteindre leur objectif. L’équipe d’Elland Road occupe actuellement la 16e place et compte cinq points au-dessus de la zone de relégation après 18 matchs.

Options ouvertes pour Simeone

Siméone a joué pour plusieurs clubs italiens. Il a passé une saison à Gênes avant deux campagnes avec la Fiorentina, marquant 14 buts en 2017-2018.

La star madrilène en a réussi huit la saison suivante avant de déménager à Cagliari. Il montre enfin ses vraies couleurs avec Vérone qui a la possibilité d’acheter directement à l’expiration de son prêt.

On pense qu’ils ont un accord avec Cagliari pour le signer pour 12 millions d’euros. Cependant, le rapport ajoute que le sud-américain « peut être vendu pour pas moins de 18 millions d’euros ».

Simeone senior a été lié à un déménagement alors qu’il avait déclaré en 2018 qu’il ne signerait jamais son fils. Et Napoli a rejoint l’Atletico pour s’intéresser au talentueux tueur à gages.

Marcelo Bielsa espère utiliser son statut d’entraîneur argentin respecté pour influencer Simeone vers le West Yorkshire. Sa valeur actuelle serait gérable pour les clubs impliqués, mais les frais pourraient augmenter s’il continue de marquer des buts.

