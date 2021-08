Bielsa évite de discuter des individus après la perte de Leeds

Marcelo Bielsa a expliqué comment Leeds a eu du mal, mais ne pensait pas que cela était dû à des individus, lors de sa défaite d’ouverture contre Manchester United.

C’était loin d’être le début de saison idéal pour Leeds. Après avoir subi une défaite 6-2 lors de leur dernière visite à Old Trafford, ils ont été confortablement battus à nouveau, souffrant cette fois d’une marge de 5-1.

Leeds était mené 1-0 à la mi-temps et a égalisé au début de la seconde mi-temps via une fusée Luke Ayling. Mais il n’a pas fallu longtemps pour que leurs rivaux reprennent le dessus, marquant trois buts en huit minutes. Ensuite, un cinquième but de Man Utd est intervenu à la 68e minute pour porter le match encore plus loin de la portée de Leeds.

Cela signifie que l’équipe de Bielsa devra attendre pour marquer des points lors de sa deuxième saison en Premier League.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, Bielsa a admis: “C’était très difficile pour nous de récupérer le ballon et très difficile pour nous de créer un danger.”

En effet, leurs adversaires étaient en pleine forme, Paul Pogba volant la vedette grâce à un but de quatre passes décisives. Mais Bielsa ne pensait pas que l’éclat individuel était l’endroit où le jeu était gagné ou perdu.

Il a déclaré: “C’était pour un certain nombre de raisons plus que la haute presse ou les performances individuelles d’un seul joueur.”

Un joueur qui aurait pu faire la différence pour Leeds était Kalvin Phillips. Cependant, le milieu de terrain était un remplaçant inutilisé.

Bielsa a de nouveau nié que l’absence de Phillips était la seule cause de la perte de Leeds, tout en admettant que la star de l’Euro 2020 avait encore besoin d’une préparation supplémentaire.

« Phillips brille toujours. Je ne pense pas que ce soit une question d’individualité pour savoir pourquoi nous ne pouvions pas jouer un jeu plus équilibré.

« Je n’ai connaissance d’aucune nouvelle blessure pour le moment. Kalvin envisage toujours d’être titulaire, mais son manque de préparation l’a gêné.

Bielsa défend la performance de Koch

Bien qu’il ait refusé de rejeter la faute – ou le crédit de ses adversaires – sur des individus, Bielsa a défendu la performance de Robin Koch.

Le défenseur allemand a dû couvrir au milieu de terrain en l’absence de Phillips et ce n’était pas une tâche facile pour lui à accomplir. Mais Bielsa ne l’a pas critiqué.

Au contraire, il a déclaré : « J’ai aimé sa façon de jouer.

« C’était un joueur dynamique, il était présent. Il était volontaire, engagé, il a fait beaucoup d’efforts et il a été présent tout au long du match.

