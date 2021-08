Bielsa examine le nouveau United

in

13/08/2021 à 19:34 CEST

Le premier samedi de première ligue a préparé un plat principal pour ouvrir la journée : Manchester United – Leeds United. Peu de rivalités plus féroces coexistent dans le pays, et les « fans » de Leeds pourront revenir à Old Trafford dans la ligue après 17 ans pour vivre à la première personne ce qu’on appelle la rivalité de la Rose.

Les de Bielsa testera le nouveau projet de la Manchester United, désigné par beaucoup comme l’un des candidats à l’élite après avoir incorporé Sancho Oui Varane. Le deuxième il ne sera pas disponible, toujours avec sa signature à annoncer, mais Solskjaer a confirmé que l’ailier anglais aura ses premières minutes en tant que ‘Red Devil’. Qui ne sera pas Alex Telles Oui Rashford. Ce dernier sera perdu pendant plusieurs mois après avoir subi une opération du dos.

Par le Leeds les débuts sont attendus dans Premier de l’ex culé sapin junior comme une grande nouveauté pour les ‘blancs’ d’amender le correctif de l’année écoulée, quand le Uni Il les a cloués 6-2.

Juste après, à quatre heures de l’après-midi, le Chelsea de Tuchel recevoir le Palais de cristal. Les « bleus » sont clairement les favoris, récemment sacrés Superchamps d’Europe, mais ils ne pourront pas compter sur Lukaku, qui ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe. Un autre des ensembles marquants de l’année écoulée, le La ville de Leicester, cherchera à prolonger l’effet de l’obtention du Bouclier communautaire en recevant le Wolverhampton.

La journée sera fermée le Liverpool de Klopp, qui visite le nouveau promu Ville de Norwich déjà avec Van Dijk et surtout la volonté de rattraper la décevante année écoulée.