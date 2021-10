Bielsa explique l’inquiétude de Bamford mais laisse entendre que Leeds pourrait se tourner vers Joe Gelhardt

Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, admet que United a raté la présence de Patrick Bamford en attaque – et concède qu’il ne sait pas quand l’attaquant sera disponible pour revenir de sa blessure à la cheville problématique.

L’attaquant anglais a subi le problème lors du match nul 1-1 à Newcastle le 17 septembre – et n’a plus été revu depuis. La perte de leur attaquant vedette a gravement entravé Leeds, qui n’a qu’une seule victoire en Premier League à son actif cette saison. Et le meilleur buteur de la saison dernière a de nouveau été exclu contre Norwich dimanche – et Bielsa ne sait pas quand il reviendra.

« Il n’y a pas de date de retour précise pour les blessures de [Luke] Ayling, Bamford et [Robin] Koch », a expliqué Bielsa.

En son absence, Leeds a commencé avec la signature record de Rodrigo Moreno à l’avant. Il a un but – un penalty contre les Wolves la semaine dernière – à son actif, et Bielsa admet que leur menace à l’avant a diminué en l’absence de Bamford.

« C’est une question à laquelle il faudrait 10 minutes pour répondre correctement », a déclaré Bielsa lorsqu’on lui a demandé comment BamfordLa perte de Leeds a été affectée. « Si vous écoutez mes réponses précédentes sur ce sujet, vous verrez les réponses que j’ai apportées. J’essaie toujours de tirer des conclusions après réflexion.

« Nous avons clairement réduit le nombre d’occasions dangereuses créées. Bien sûr, Bamford était là, sa présence serait appréciée, mais notre chute n’est pas liée à lui.

Lorsqu’on lui a demandé quand Bamford et Ayling pourraient revenir, Bielsa donnait peu de choses.

« Ils ne se calculent pas exactement, ils sont tous sujets à leur évolution. Ils ont une marge de récupération très flexible et très grande », a commenté l’Argentin.

Un homme qui a impressionné ces derniers temps est l’attaquant adolescent Joe Gelhardt. Notre un article sur lui en novembre dernier l’a qualifié de « l’affaire d’une vie ».

Maintenant, après avoir remporté le penalty contre les Wolves et impressionné contre Arsenal en Coupe Carabao, beaucoup pensent qu’il est prêt pour un départ.

Lorsqu’on lui a demandé si Gelhardt pouvait commencer à Carrow Road, Bielsa restait méfiant.

« Ce sont des choses que vous ne pouvez pas calculer. Nous devons aller évaluer ses participations, ses interventions dans les jeux », a expliqué Bielsa.

«Il y a une question importante à se poser pour résoudre ça : le joueur qui arrive, étant jeune surtout, le fait-il pour résoudre les besoins de l’équipe ou s’il vient pour une équipe dominante et a besoin de quelques touches.

« Si nous comparons le match contre Wolverhampton, il est entré dans une équipe qui dominait et avait besoin de quelques corrections. Il a réussi à y parvenir.

« Si nous comparons sa seconde mi-temps à Arsenal, il est entré dans une équipe qui ne dominait pas. Cependant, il ne pouvait pas changer le cours du jeu par lui-même comme c’est naturel. Les précisions que vous exigez ne peuvent pas être répondues facilement.

Meilleure nouvelle pour Leeds, Bielsa a révélé que Kalvin Phillips et Raphinha seraient tous deux aptes à commencer.

Bielsa se méfie de Norwich

Leeds fait face à une équipe de Norwich qui est en bas du tableau et sans victoire jusqu’à présent. Ils entrent également dans celui-ci après une défaite 7-0 à Chelsea.

Lorsqu’on lui a demandé si cette lourde perte aurait un impact sur leurs plans pour affronter Leeds, Bielsa a eu une réponse ferme.

«Une équipe, quand elle perd si lourdement, multiplie ses efforts pour qu’une défaite similaire ne se produise pas lors de son prochain match.

«Toutes ces évaluations ne sont cependant pas nécessaires car chaque match en soi est difficile. C’est parce que tout en jeu [during a game] et parce que notre réalité nous oblige plus que jamais, indépendamment de ce que ressent l’adversaire.

« Toute autre équipe nécessitera la même analyse car c’est la Premier League et notre réalité en ce moment. »

