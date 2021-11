Bielsa exploite la valeur de Conor Gallagher alors que le patron de Leeds défend Junior Firpo

« Un quart de saison s’est écoulé et il a montré son influence dans leur jeu », a déclaré Bielsa.

Le milieu de terrain – récemment sélectionné par l’Angleterre – est devenu le pivot du style Palace mis en place par Patrick Vieira cette saison.

Et Bielsa admet qu’il est impressionné par la façon dont le Français a fait passer son message à ses joueurs.

« Évidemment, la fonction d’un entraîneur est que l’équipe joue comme il le souhaite. C’est admirable à quel point il a pu installer ses idées à Crystal Palace.

Lorsqu’on lui a demandé si leur approche plus large conviendrait à Leeds, par rapport à la tactique de Roy Hodgson, Bielsa a fait part de ses préoccupations.

« Fondamentalement, je suis plus inquiet de la façon dont nous nous adaptons que de tout ce que l’adversaire propose », a-t-il déclaré.

«Quand une équipe met le ballon en danger, cela vous oblige à semer des choses différentes. Et quand l’adversaire vous donne le ballon, ce sont d’autres situations que vous devez surmonter. Cela arrive constamment dans toute la ligue. À chaque match, ces situations ne changent pas.

« Comme tu l’as bien dit, il y a plus de profils qui sont plus notables dans différentes équipes. Je n’ai pas de préférence et nous devons être prêts à affronter les différentes équipes et les différentes philosophies.

Bielsa prend la parole pour Junior Firpo

Un homme qui a lutté jusqu’à présent pour Leeds cette saison est la signature estivale de Junior Firpo.

Harcelé par des problèmes de forme physique puis par Covid, Firpo a connu un temps torride à son retour à l’action par Tariq Lamptey samedi.

Certains fans remettant en question le bien-fondé de son inclusion, Bielsa n’a pas tardé à défendre la capture de 13 millions de livres sterling de Barcelone.

« Junior est un joueur qui grandit au fur et à mesure qu’il rassemble des minutes, ses performances se sont améliorées jusqu’à ce qu’il soit interrompu en raison d’une blessure », a déclaré Bielsa.

« Maintenant, il retrouve progressivement sa meilleure forme comme c’était le cas en début de saison.

« Le dernier match a été un match difficile pour nous dans le secteur droit de l’adversaire, il a subi un avertissement au début et cela conditionne le joueur avec la liberté dont il dispose pour aller gagner le ballon, et la coordination en bas à gauche n’a pas donnez-lui le renfort qu’il aurait d’habitude.

