Bielsa fait face à une situation ce week-end que Leeds n’a pas rencontrée depuis 2004 – Notre point de vue

La première saison de Leeds United en Premier League a été brillante.

Dès le premier jour, les Blancs ont regardé à la maison dans l’élite, ils ont peut-être perdu 4-3 contre Liverpool lors de la première journée en 2020/21, mais ils avaient l’air de ne pas avoir de difficultés à ce niveau dès le départ. aller.

Trois victoires lors de leurs six premiers matchs ont établi la norme que les Blancs atteindraient pour le reste de la saison, et ils ne se sont pas glissés dans la zone de relégation tout au long de la campagne, terminant finalement neuvième.

La saison dernière a été excellente pour Leeds, mais malheureusement, ils n’ont pas été en mesure de reproduire cette forme cette fois-ci.

MANCHESTER UNITED ÉTAIT UNE HONTE.

Ils n’ont remporté qu’un seul match lors de leurs neuf premiers matches et ils ont vraiment du mal à rester en forme.

Heureusement, les Blancs ont ce qui devrait être un match assez simple ce week-end contre Norwich, mais s’ils perdent, la sonnette d’alarme sonnera.

Ne tournons pas autour du pot, même si nous n’en sommes qu’au tiers de la saison, c’est un match incontournable pour Leeds, et, à notre avis, c’est la première fois qu’ils sont confrontés à une telle situation depuis leur retour en Premier League.

Norwich est au bas de la ligue pour une raison, avec tout le respect que je vous dois, c’est une mauvaise équipe dont Leeds devrait pouvoir prendre le dessus, mais si Leeds faisait une autre performance en dessous de la moyenne, il pourrait y avoir un bouleversement sur les cartes ici.

Il y a beaucoup de pression sur Leeds avant ce match, c’est la première fois depuis leur promotion qu’ils affrontent ce qui peut être décrit comme un match incontournable, et c’est la première fois depuis leur relégation en 2004 qu’ils affrontent un tel jeu à ce niveau.

Bien sûr, Leeds a joué de nombreux matchs dits «à gagner» dans le championnat et la Ligue 1 alors qu’ils étaient dans le froid, mais la Premier League est une bête différente.

Une mauvaise passe à ce niveau est aggravée par la couverture médiatique accrue et les enjeux sont tellement plus élevés avec un échec d’une valeur de plus de 100 millions de livres sterling ces jours-ci.

Si Leeds perd contre Norwich, la pression sera bel et bien présente et une bataille de relégation ressemblera à une possibilité distincte, tandis qu’une victoire propulserait les Blancs au classement et allégerait une grande partie du fardeau qu’ils ont porté jusqu’à présent cette saison. .

Le match de Leeds contre Norwich pourrait bien être leur premier match incontournable de Premier League depuis 2004.

