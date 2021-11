Bielsa fait taire l’incertitude de Kalvin Phillips alors que Bamford et Ayling soulèvent Leeds

Marcelo Bielsa a minimisé les allégations de brouille avec Kalvin Phillips à Leeds – et a expliqué ses raisons pour remplacer le milieu de terrain anglais lors du match nul de samedi à Brighton.

Le milieu de terrain fait partie intégrante de l’équipe de Bielsa depuis la promotion du club en Premier League. Cela s’est également poursuivi ce trimestre, le joueur de 25 ans faisant 13 apparitions dans toutes les compétitions.

Cependant, depuis la trêve internationale, Phillips a subi un changement de rôle. En effet, il a plutôt commencé les deux derniers matches au poste de défenseur central.

Mais l’expérience n’a pas vraiment fonctionné jusqu’à présent. Phillips est passé au milieu de terrain en seconde période contre Tottenham, tandis que il est sorti complètement à la mi-temps dans le tirage de samedi avec Brighton.

En effet, ce retrait à Brighton a conduit certains experts suggèrent que tout ne va pas entre Bielsa et Phillips.

Cependant, s’exprimant avant l’affrontement vital de mardi avec Crystal Palace à Elland Road, Bielsa n’a pas tardé à répondre aux inquiétudes concernant le joueur.

Et il insiste sur le fait que Phillips est disponible pour la sélection contre les Eagles et explique que son retrait à l’AMEX était purement tactique.

« En ce qui concerne Kalvin, il est disponible pour le match de demain », a déclaré Bielsa. « Comme je l’ai dit dans les déclarations après le match contre Brighton, [Jamie] Shackleton et Pascal [Struijk] venir étaient tous à voir avec l’amélioration de la façon dont l’équipe jouait.

«Je ne compare pas cela à sa performance individuelle, qu’elle soit élevée ou faible. Je parle des joueurs sortis : Kalvin et Junior [Firpo]. Mais c’était pour chercher une organisation collective plus efficace, différente avec des caractéristiques différentes de l’exécution d’une même fonction.

Bielsa confirme également que Patrick Bamford et Luke Ayling figureront pour les moins de 23 ans lundi.

La paire est absente depuis le match nul 1-1 contre Newcastle le 17 septembre. Cependant, Leeds espère qu’ils pourront bientôt revenir à l’action s’ils en ressortent indemnes pour leurs réserves.

« En ce qui concerne les blessures, Bamford et Ayling vont jouer avec les 23 aujourd’hui. La récupération de [Robin] Koch est au programme comme prévu », a commenté Bielsa.

Bielsa nie que Kalvin Phillips soit hors de forme

La question de la forme de Phillips, cependant, continue d’être interrogée.

Non seulement coupe une figure apparemment malheureuse sur le terrain, certains suggèrent également qu’il ne joue pas à ses niveaux élevés habituels.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Phillips était en dessous de son meilleur niveau, Bielsa a catégoriquement nié ces affirmations.

« Non, je ne pense pas qu’il soit au plus bas de son niveau. Bien sûr chaque jeu a ses caractéristiques, ses thèmes. Il y a des moments où les caractéristiques du jeu et dans l’esprit du jeu, dans ce cas mon esprit, d’imaginer une option différente pour la même fonction.

« Mais je ne vois pas Kalvin avec une différence substantielle. »

Bielsa connaît cependant l’importance de collecter des points lors de leurs deux prochains matchs.

Après Palace mardi, Leeds disputera un autre match à domicile, contre Brentford, dimanche.

« Les victoires sont toujours une nécessité. Bien sûr dans ce cas aussi. Nous envisageons chaque match successivement. Et nous espérons que c’est un point d’appui pour amorcer une reprise », a-t-il ajouté.

LIRE LA SUITE: Bielsa a dit qu’il avait une nouvelle signature de Leeds entre les mains après la résurgence de la forme de la star