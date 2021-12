Bielsa hésitant lorsqu’il est poussé sur un gros appel de Leeds; fournit une triple mise à jour des blessures

Marcelo Bielsa a refusé de s’engager lorsqu’on lui a demandé si Patrick Bamford entrerait directement dans le onze de départ contre Brentford dimanche, mais a au moins confirmé que l’attaquant était à nouveau disponible.

Leeds United n’a plus son avant-centre de premier choix depuis qu’il s’est blessé à la cheville contre Newcastle en septembre. En l’absence de Bamford, les Blancs ont travaillé dur dans le dernier tiers, s’appuyant souvent sur l’éclat individuel de Raphinha pour marquer des points ici et là.

Heureusement pour les fans de Leeds, Bielsa a confirmé que Bamford – avec Luke Ayling – était en lice pour jouer contre Brentford dimanche.

S’exprimant lors de sa conférence de presse de vendredi (via Leeds Live), Bielsa a déclaré à propos de la paire: « Il est probable qu’ils seront disponibles pour le match de dimanche. »

Cependant, lorsqu’on lui a demandé si Bamford serait renvoyé directement dans la formation de départ, Bielsa a refusé de s’engager.

« Être disponible et en bonne santé est la première étape pour un joueur qui est sans compétition depuis deux mois », a déclaré Bielsa. « Personne, par sa seule présence, ne garantit la performance.

« L’acquisition d’un niveau de forme physique, un niveau sportif avant d’être en bonne santé et entraîné, le sentiment qu’un joueur peut être en bonne santé et en forme, mais l’adaptation à la compétition est quelque chose de différent. Parfois, ce processus est accéléré ou prend plus de temps.

« Considérant les particularités de chaque joueur et aussi les besoins de l’équipe. Parfois, la réalité sportive d’une équipe signifie qu’un joueur revient plus rapidement. La gestion de tout cela dépend de beaucoup de facteurs et je ne peux pas vous offrir une conclusion précise.

« C’était un joueur qui marquait un but tous les deux matchs nous montre ce dont nous avons besoin sur son importance. Même lorsqu’il ne marque pas, il joue un rôle important dans le fonctionnement de l’équipe.

Pascal Struijk avait ajouté aux blessures du club contre Crystal Palace la dernière fois. Le défenseur a été remplacé à la mi-temps par un coup à la hanche, bien que Bielsa ait suggéré qu’il pourrait récupérer à temps pour jouer contre les Bees.

« Nous pensons qu’il sera disponible pour le match de dimanche », a déclaré Bielsa. « Il a un coup autour de la hanche, mais nous pensons qu’il sera disponible. »

L’attention s’est tournée vers l’importance de l’affrontement avec Brentford dimanche compte tenu de la liste impressionnante des rencontres qui suit.

Après avoir affronté les Bees dimanche, Leeds affrontera ensuite Chelsea, Manchester City, Arsenal et Liverpool.

Lorsqu’on lui a demandé si prendre trois points contre Brentford était donc plus important, Bielsa a refusé d’augmenter la pression de son côté.

Il a dit : « Gagner consécutivement vous fortifie. Lorsque nous nous concentrons sur chaque match indépendamment de celui qui vient ensuite, étant donné le nombre de matchs que nous avons joués jusqu’à présent, les points que nous avons au tableau sont peu nombreux et chaque match est une opportunité d’équilibrer nos chiffres.

Bielsa surpris par la tactique intrépide de Brentford

Au sujet du style de jeu de Brentford, Bielsa a admis avoir été surpris par le poids des nombres qu’ils lancent à chaque attaque.

« Eh bien, jusqu’à présent, Brentford s’est révélé être une équipe différente en Premier League, a déclaré le patron de Leeds. « La chose la plus importante, la chose la plus nouvelle que j’ai vue est la quantité d’éléments avec lesquels ils attaquent. La gestion qu’ils ont du ballon dans tous les secteurs du terrain.

Interrogé pour la deuxième fois sur Brentford et les points forts de l’équipe de Thomas Frank, l’Argentin a ajouté: « Ce que j’ai dit auparavant s’applique à cette question.

«Une équipe qui attaque toujours avec six joueurs, ils ont une réelle envie d’être les protagonistes. Ils essaient toujours de garder le ballon.

« Ce type de description coïncide avec ce qu’est Brentford. Je dis cela non seulement pour donner une bonne réponse, mais vous pouvez le vérifier.

« Quiconque a vu Brentford jouer cette saison peut voir qu’il veut attaquer avec six et garder le ballon. Ce n’est commun dans aucune ligue. D’autant plus que ladite équipe ne fait pas partie des équipes les plus prestigieuses de la ligue.

