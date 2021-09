Bielsa met en garde contre le plan de James pour Liverpool ; prétend que le football « va être gâché »

in

L’entraîneur-chef de Leeds United, Marcelo Bielsa, a confirmé que Daniel James est susceptible de faire ses débuts pour le club contre Liverpool dimanche.

Les Blancs avaient un mercato estival assez bon marché sur le front des arrivées. Ils ont rendu permanent l’accord de prêt de Jack Harrison à Manchester City, tout en faisant appel à Junior Firpo. Pourtant, l’ancien ailier de Manchester United James s’est avéré être leur acquisition la plus coûteuse de la fenêtre.

Le joueur de 23 ans a presque signé pour Leeds en janvier 2019, mais le mouvement s’est effondré à la dernière heure.

Il a signé pour les Red Devils dans la fenêtre de transfert suivante et a passé deux ans à Old Trafford. Cependant, il n’a jamais été un joueur crucial pour United, ce qu’il sera pour Bielsa et Leeds.

“La décision de faire venir James était la bonne par le club”, a déclaré Bielsa (via Leeds Live).

« Il sera disponible ce week-end. C’est un joueur qui peut jouer de chaque côté qui combine sa capacité à déséquilibrer l’adversaire et des passages dans des espaces vides compte tenu de sa vitesse.

James pourrait entrer dans un échange direct pour Raphinha, qui pourrait être inéligible ce week-end.

En effet, il est l’une des huit stars de la Premier League brésilienne à avoir reçu des suspensions de cinq jours de la FIFA – demandées par la FA brésilienne – pour ne pas avoir participé à la trêve internationale.

Cependant, les joueurs – dont trois de Liverpool – et les clubs craignaient la quarantaine après avoir visité des pays figurant sur la liste rouge des coronavirus du gouvernement britannique.

Cela signifierait rester dans un hôtel pendant 10 jours à leur retour, manquer des matchs et des entraînements.

Mis à part les nouveaux problèmes de voyage que la pandémie a causés, Bielsa a réitéré sa frustration face aux pauses internationales.

Bielsa pense que le football va se perdre

« Imaginez qu’un entraîneur reçoive un joueur après qu’il ait volé 20 heures puis doive rejouer jeudi, dimanche et jeudi. Impossible pour lui de faire autre chose que de choisir qui joue », a déclaré Bielsa.

« Nous devons jouer quoi qu’il arrive. C’est impossible que ça se termine bien. Cela finit par aggraver le jeu entre les équipes à chaque fois.

« Ignorer la préparation et le repos nécessaires est absurde. Ignorer l’effet sur les joueurs et les longues heures de vol, cela blessera n’importe quel joueur, il est donc clair qu’il n’y a aucun moyen de résoudre ce problème en protégeant le football.

« Ils protègent la branche commerciale, mais le jeu n’est pas protégé. Le football va se gâcher de cette manière et il y aura un moment où il deviendra moins attrayant. »

Leeds n’a pas encore gagné en Premier League cette saison, remportant deux matchs nuls et perdant son autre match.

