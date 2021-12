Bielsa ne pense pas au limogeage alors que le patron soutient Leeds pour se remettre de la mutilation de City

Marcelo Bielsa insiste sur le fait que les informations selon lesquelles il est en danger d’être limogé à Leeds n’est pas dans ses pensées après avoir soutenu ses joueurs pour se remettre de leur martelage 7-0 à Manchester City.

La destruction d’Etihad représente la défaite la plus lourde de United en Premier League et l’une des pires de ses 101 ans d’histoire. Vous pouvez voir comment nous avons évalué et prévu les joueurs à l’Etihad, avec seulement deux joueurs de Leeds gagnant un semblant d’éloges.

Leeds s’est retrouvé 2-0 après seulement 13 minutes alors que City donnait le ton dès le premier coup de pied. Ils menaient 3-0 à la pause, la mi-temps étant un soulagement pour Bielsa.

Cependant, ils ont continué à jouer leur vaste marque de football en seconde période alors que City en a frappé quatre autres. Les Blancs, cependant, ont à peine pu mettre un gant sur City dans une affaire à sens unique.

Après le match, un expert était loin d’être impressionné et avait de sérieuses questions sur la tactique de Bielsa.

De plus, certains observateurs dans les médias suggèrent que Leeds a besoin d’un changement de direction.

Bielsa reste cependant sans équivoque populaire parmi leurs fans, la plupart étant horrifiés à l’idée de perdre leur entraîneur.

La bonne nouvelle pour Leeds est qu’il ne se sent pas concerné et se concentre sur l’affaire en cours.

S’exprimant avant l’affrontement de samedi avec Arsenal, Bielsa s’est attaqué de front aux théoriciens du sac.

Message de Bielsa pour licencier les théoriciens

« Ce que vous essayez de dire, c’est si j’ai peur d’être licencié », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, interrogé sur les luttes de Leeds.

Lorsqu’on lui a répondu qu’on lui posait des questions sur leur position actuelle, Bielsa a poursuivi : « Je ne pense jamais qu’il soit correct de supposer que vous devez faire preuve de courage avec le temps.

« Bien sûr, ce moment est le pire de tous les moments que j’ai vécus à Leeds. Et bien sûr, perdre 7-0 n’est pas qu’une nouvelle défaite.

« Vous dites que nous en avons gagné deux sur 10, vous pouvez aussi le voir de manière plus positive. Lorsque vous coupez les résultats, cela montre où va la question, naturellement vous le faites de cette façon.

« Pouvez-vous également dire qu’avant City, ce segment est le plus productif à ce jour ? La performance contre Chelsea était également la meilleure.

« Il est naturel qu’un résultat de 7-0 génère la répercussion qu’il génère. C’est tout à fait justifié que ce soit ainsi. Je pense toujours que dans l’adversité, il faut affronter les difficultés. Cela exige que vous soyez en forme, affrontez-le avec la totalité de ce dont vous êtes capable. »

Bielsa sur l’esprit d’équipe de Leeds

Bielsa est également convaincu que Leeds peut rebondir lors du choc de samedi soir contre Arsenal.

Il est également catégorique sur le fait que la confiance et l’esprit de ses joueurs sur la tâche à accomplir ne seront pas ébranlés.

« La confiance et le courage des joueurs sont tous liés à ce qu’ils font sur le terrain », a-t-il ajouté. « L’immédiat, et ce qui s’en rapproche le plus, c’est contre Chelsea que nous avons joué notre meilleur match de la saison et contre City, le pire.

« Les deux versions, elles ont été reproduites avec deux écarts de trois jours. J’ai la confiance et l’obligation de réussir pour nous à reproduire la performance contre Chelsea et non celle contre City.

Des rapports plus tôt jeudi ont révélé que Dan James est le dernier à rejoindre la liste des blessures.

Bielsa a confirmé que l’ailier était absent contre Arsenal, avec Jamie Shackleton.

Le défenseur polyvalent/milieu de terrain Robin Koch reviendra cependant dans l’équipe pour la première fois depuis août.

