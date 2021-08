Bielsa offre une branche d’olivier à la star de Leeds alors que l’accord de prêt du championnat est révélé

in

L’ailier de Leeds United Ian Poveda a rejoint Blackburn Rovers pour un prêt d’une saison, mais a toujours un avenir sous Marcelo Bielsa à Elland Road.

Le joueur de 21 ans a eu beaucoup de temps de jeu lors de la pré-saison de cet été. Et on pensait qu’il pourrait jouer un rôle dans les débats de la première équipe. Cependant, des rapports ont fait état d’un se brouiller entre le jeune et le manager Bielsa.

Les détails exacts sont inconnus, mais il a été immédiatement lié à une sortie – temporaire ou permanente, selon Football Insider. Les routiers ont été mentionnés comme destination possible et l’affaire est maintenant conclue.

Mais il ne s’agit que d’un prêt et, sans option dans le contrat, il semble que le Londonien se verra offrir une seconde chance. Le directeur du football de Leeds, Victor Orta, a révélé les raisons du changement

“Nous pensons qu’Ian peut avoir un impact ici à l’avenir et nous avons été très impressionnés par la façon dont Blackburn a développé des joueurs tels que Harvey Elliott à Liverpool”, a-t-il déclaré.

“Nous espérons qu’Ian pourra obtenir du temps de jeu et revenir vers nous la saison prochaine prêt à se battre.”

Poveda n’est pas étranger au changement de club

L’as anglais des moins de 20 ans a rejoint Leeds en provenance de Manchester City en janvier 2020. Il avait connu une longue carrière chez les jeunes, avec des passages à Chelsea, Arsenal, Barcelone et Brentford avant d’arriver à City.

Après trois ans dans la formation des jeunes des Citizens, il a fait ses débuts chez les seniors en janvier 2019. Pep Guardiola lui a donné un départ lors d’une victoire 1-0 en demi-finale retour de la Coupe EFL contre Burton Albion.

Mais sa route vers la première équipe semblait bloquée et il a opté pour un déménagement dans le West Yorkshire. La starlette née à Southwark a connu à ce jour 20 sorties en équipe blanche et trois titularisations.

L’un d’entre eux est arrivé en Premier League alors qu’il a reçu le feu vert lors d’un match nul de la FA Cup et de la Coupe EFL. L’espoir est maintenant que le patron des Rovers, Tony Mowbray, donnera à Poveda de nombreuses opportunités de briller dans le championnat.

Blackburn a fait un début de campagne régulier mais peu spectaculaire. Ils ont pris sept points en quatre matchs pour occuper la neuvième place du classement.

Les victoires sur Swansea City et Nottingham Forest les ont aidés à rester parmi les prétendants. Le prochain défi est un voyage à Teesside pour affronter l’ancien club de Mowbray, Middlesbrough.

Et Poveda pourrait faire ses débuts au Riverside Stadium.

