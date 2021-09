Bielsa remet en question le résultat mais décrit les raisons pour lesquelles West Ham a réussi à abattre Leeds

in

Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, a expliqué les différences entre son équipe et West Ham United, mais a estimé qu’ils ne méritaient pas de perdre à Elland Road.

Les Blancs se sont glissés dans les trois derniers après descendre 2-1 devant leurs propres fans. Les choses ont bien commencé alors que Raphinha a donné aux hôtes une avance à la 19e minute avec une finition basse de l’extérieur de la surface. Et ils ont réussi à tenir les Londoniens à distance jusqu’au coup de sifflet de la mi-temps.

L’équipe de David Moyes est sortie après la pause avec beaucoup plus de détermination et ils étaient à égalité à la 67e minute. Il y avait un élément de chance dans le but lorsque le tir de Jarrod Bowen a dévié dans le filet de Junior Firpo.

Il semblait que Leeds prendrait un point dans l’affrontement. Mais Michail Antonio avait d’autres idées en trouvant le chemin des filets dans la première minute du temps additionnel pour faire taire les fidèles blancs.

Les locaux ont été pris en contre-attaque et en ont payé le prix. Le résultat signifie que Leeds n’a pas encore gagné cette saison, avec seulement trois points à son actif en trois matchs nuls.

L’équipe de l’East End en a remporté trois et fait deux nuls pour poursuivre sa solide forme de 2020-2021. Et Bielsa estime que les niveaux de confiance différents au sein des deux équipes étaient évidents dans le résultat.

“Deux équipes se sont affrontées avec deux réalités différentes”, a-t-il déclaré à BBC Sport. « Une équipe qui enchaîne les résultats positifs, et notre équipe qui enchaîne les résultats négatifs.

«Normalement, dans ces circonstances, l’équipe en tendance négative a du mal à obtenir ce qu’elle mérite. Lorsque l’équipe est dans un bon moment, il lui est facile d’obtenir ce qu’elle mérite.

« Je pense que si le match avait été un match nul, cela n’aurait pas été injuste. Évidemment, tout notre sacrifice ne s’est pas cristallisé.

Bielsa lève le voile sur la blessure de Raphinha

On attendait beaucoup de Leeds cette saison après avoir réussi à terminer neuvième à leur retour en Premier League. Mais ils doivent encore s’enflammer, avec seulement Burnley et Norwich en dessous d’eux au classement.

Ils peuvent bien être sans Raphinha pendant quelques semaines après avoir été remplacé au cours des 45 secondes suivantes. Mais Bielsa a insisté sur le fait que ce n’était pas dû à un problème rencontré contre les Hammers.

« Ce n’est pas qu’il s’en soit sorti blessé. Il a reçu un coup contre Newcastle qui l’a empêché de s’entraîner toute la semaine, mais il a résolu le problème et il a pu jouer le match. Ensuite, il nous a conseillé de le remplacer », a-t-il ajouté.

