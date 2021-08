Bielsa renouvelle avec Leeds

in

08/12/2021 à 22:39 CEST

.

L’entraîneur argentin Marcelo Bielsa a renouvelé son contrat avec Leeds United, jusqu’en 2022, et pour la première fois de sa carrière, il entamera une quatrième saison dans le même club, qu’il atteint en 2018 en Championnat (Deuxième Division Anglaise) et conduit à l’ascension vers l’élite du football anglais.

“Le renouvellement est déjà résolu, seule la signature manque», a avoué Bielsa lors d’une conférence de presse avant l’annonce officielle du club. Leeds l’a fait de manière originale sur les réseaux sociaux, avec la signature du technicien sur une feuille de papier perchée sur le tabouret bleu sur lequel il est assis dans la zone technique dans les jeux.

Bielsa, 66 ans, a relevé le défi de ramener Leeds en Premier League après deux ans du club anglais dans le deuxième échelon du football anglais. “Il a complètement transformé la fortune du club sur le terrain, créant une philosophie d’attaque unique et implacable », a déclaré Leeds dans sa déclaration.

Le club met en lumière le génie de l’équipe de Bielsa à son retour dans l’élite, dans une saison qui s’est terminée neuvième, le meilleur classement des 16 dernières années et “le score le plus élevé d’un équipe nouvellement promue en Premier League depuis la campagne 2000/01“.

L’entraîneur argentin a dirigé 140 matchs contre Leeds et présente un 52,85% de taux de victoire. “Je suis dans un club extraordinaire. Ce n’est pas souvent qu’il y a une équipe qui dépense autant volume d’investissement pour améliorer la formation et les outils d’un technicien préparer leurs joueurs dans les meilleures conditions”, a souligné Bielsa qui renouvelle en avouant être”impressionné” avec Leeds.

Le premier match officiel de la saison, le contrat de Bielsa a déjà été renouvelé pour un an, lou jouera Leeds à Old Trafford contre Manchester United. Le Le centre espagnol Diego Llorente n’arrive pas à l’heure et manquera les deux premières semaines de la saison.