Bielsa salue Leeds toujours présent qui a élevé le jeu, semble imperturbable

Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, est devenu lyrique sur les qualités du gardien de but Illan Meslier – et insiste sur le fait que le Français a élevé son jeu à un autre niveau cette saison.

Après un début de saison mouvementé, Leeds pourrait se hisser dans la première moitié du classement si les résultats se concrétisent ce week-end. Ils affronteront Brentford dimanche avec l’atténuation de leurs problèmes de blessures et deux acteurs clés sur le point de revenir. Et devant une autre foule à guichets fermés d’Elland Road, ils espèrent poursuivre leur victoire en milieu de semaine contre Crystal Palace avec un autre triomphe à domicile.

Le fondement de cette victoire à domicile 1-0 contre les Eagles est venu de Meslier gardant une autre feuille blanche. En effet, il a fait un arrêt miraculeux au milieu de la seconde mi-temps, tordant son corps et étirant ses longs bras pour rassembler un gardien Christian Benteke poke vers le but.

Cela faisait suite à un match nul lors du match nul 0-0 de samedi dernier à Brighton ; un match dans lequel Leeds était le deuxième meilleur.

Maintenant, Bielsa a reconnu ses améliorations cette saison et a crédité le développement continu de son gardien de but.

« C’est un gardien de but avec beaucoup de personnalité », a déclaré Bielsa à propos de Meslier, qui a joué chaque minute des 17 matchs de son équipe cette saison.

«C’est un gardien de but qui transmet la sécurité. Il a pesé avec des interventions décisives. Ce sont des interventions qui ont le même poids qu’un objectif en notre faveur et il a résolu ce type d’actions.

Meslier et Bielsa prêts pour Brentford

La victoire sur Palace mardi, associée à la défaite de Brentford contre Tottenham deux jours plus tard, signifie que Leeds n’est plus qu’à un point de ses adversaires dans le classement.

Bielsa a été impressionné par ce qu’il a vu des nouveaux arrivants en Premier League jusqu’à présent, l’équipe de Thomas Frank ayant remporté des victoires contre Arsenal, Wolves, West Ham et Everton, ainsi qu’un match nul 3-3 passionnant avec Liverpool.

« Normalement, les équipes s’adaptent au nombre de jours de repos dont elles disposent et notre objectif est l’intensité qui nous identifie », a déclaré Bielsa à propos du match de dimanche.

« Jusqu’à présent, Brentford s’est révélé être une équipe différente en Premier League. La chose la plus nouvelle que j’ai vue est la quantité d’éléments avec lesquels ils attaquent et la gestion qu’ils ont du ballon dans tous les secteurs du terrain.

« (C’est) une équipe qui attaque toujours avec six joueurs, ils sont vraiment pressés d’être les protagonistes, et ils essaient toujours de garder le ballon.

« Ce type de description coïncide avec ce qu’est Brentford et je dis cela non seulement pour donner une bonne réponse ; vous pouvez le vérifier. Quiconque a vu Brentford jouer cette saison peut voir qu’il attaque avec six joueurs et qu’il veut toujours garder le ballon.

« Ce n’est commun dans aucune ligue et encore plus lorsque cette équipe n’est pas l’un des clubs les plus prestigieux de la ligue. »

