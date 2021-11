Marcelo Bielsa est heureux que Leeds United ait marqué un « point important » contre Brighton au stade Amex.

Les Blancs ont été dominés à l’extérieur car l’équipe de Graham Potter a eu plusieurs bonnes occasions de marquer. Neal Maupay a raté une occasion en or huit minutes plus tard, avant que Leandro Trossard ne fasse basculer un tir sur le poteau par Illan Meslier.

Maupay allait rater une autre occasion flagrante alors que Leeds flirtait avec le danger. Ils ont eu de la chance en tant que Brighton impossible de trouver le fond du filet, gardant le score à 0-0.

Le match nul place Leeds à 12 points en 13 matchs. Ils pourraient tomber dans la zone de relégation dimanche si Burnley surmonte Tottenham à Turf Moor.

Lors d’une interview d’après-match avec BBC Match of the Day, Bielsa a réfléchi aux performances médiocres de son équipe. « Le point est un point important pour nous, en première mi-temps, les différences étaient grandes en leur faveur », a déclaré le tacticien. «Et en seconde période, c’était plus égal, il y avait une domination alternative et des chances similaires. Après une accalmie en première mi-temps, pour avoir égalisé le match, on le valorise.

« En première mi-temps, nous étions dans des conditions pour jouer comme en seconde mi-temps, la structure de l’équipe était la même.

«Les changements que nous avons réussis à leur faire perdre confiance lorsqu’ils ont joué par l’arrière. Les duels, on les a égalisés, on a amélioré la récupération du ballon, ce n’est pas que rien n’a changé !

Forshaw publie une déclaration provocante de Leeds

Le milieu de terrain de Leeds Adam Forshaw, qui est fermement de retour dans l’équipe après avoir subi une grave blessure en 2019, a déclaré que son équipe « continuera ».

«Ce n’était pas notre meilleur match, mais si vous le décomposez, c’est une feuille blanche à l’extérieur et un autre point sur le tableau, donc il y a du positif.

«En deuxième mi-temps, nous avons été un peu plus longs qu’en équipe, peut-être un peu en sécurité parfois. Vous n’allez pas bien jouer chaque semaine, alors nous le prendrons.

«Nous avons eu des blessures à long terme, donc ils ne vont pas tirer à plein régime, mais les gars sont sur le point de se remettre en forme et nous avons la qualité pour organiser une série de matchs.

« Nous nous entraînons très dur, croyons en notre éthique et continuerons. »

