Bielsa, sur Guardiola: « C’est un homme magique »

L’entraîneur argentin de Leeds United, Marcelo Bielsa, décrit l’entraîneur espagnol de Manchester City, Pep Guardiola, en « homme magique », dans une diffusion de l’espace « Fever Pitch » sur le football anglais sur la plateforme de streaming sportif DAZN.

En se référant à Guardiola, Bielsa Affirme: « Il est un homme magique Ce qu’il sait comment faire, je trouve extrêmement difficile d’essayer, et je l’ai déjà abandonné j’ai une véritable admiration pour ce qu’il fait… » « Interpréter les décisions innovantes qu’il incorpore dans un jeu est déjà une façon de tomber amoureux du football. La ville est toujours indéchiffrable », dit-il.

L’Argentin révèle également l’origine de son surnom El Loco: «Quand j’ai commencé à travailler dans les divisions mineures chez Newell’s, Carlos Picerni dirigeait trois divisions et je n’en avais qu’une. Et mes séances d’entraînement ont duré plus longtemps que ses trois. Il a dit que j’étais fou . C’est de là que ça vient. «

Concernant le plus grand éloge qu’un entraîneur puisse recevoir, l’Argentin déclare: « Le plus grand éloge est de rapprocher, à travers un groupe de joueurs, ce que le football, en tant que sport, peut générer. Tous les sports ont un potentiel de beauté qui est très difficile. à obtenir et il est beaucoup plus difficile à obtenir dans une proportion élevée. «

Bielsa Il reflète aussi la chose la plus difficile d’être un entraîneur: « Il est le poids le plus difficile un entraîneur porte Lorsque le jeu se termine et vous rentrez chez vous et perdus Vous avez la tristesse de beaucoup de gens dans votre charge… »

Finalement, Bielsa répond à la façon dont il affronte la saison actuelle avec Leeds: « Nous essayons de faire de mieux en mieux ce que nous faisons. Je n’ai pas beaucoup d’autres options que d’essayer de faire en sorte que ce que je comprends doit être fait, de mieux en mieux. , parce que je n’ai aucune imagination pour des choses très différentes. »