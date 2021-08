Bielsa “très émouvant” pour les fans de Leeds, nomme un joueur essentiel au tirage d’Everton

Marcelo Bielsa a déclaré que c’était “très émouvant” de voir le retour d’une foule à pleine capacité à Elland Road et a nommé le joueur qui, selon lui, a rendu le match nul avec Everton possible.

Son équipe de Leeds a pris du retard lors de son premier match à domicile de Premier League de la saison lorsque Dominic Calvert-Lewin a marqué sur penalty. Mais ils sont entrés dans la pause en termes avec les Toffees. Patrick Bamford s’est associé à Mateusz Klich, et ce dernier a terminé devant Jordan Pickford.

Malgré un nouveau retard peu après la mi-temps, la résistance des Blancs a persisté. Et cela a payé avec un peu moins de 20 minutes du match à jouer.

L’homme vedette Raphinha a envoyé une frappe forée du bord de la boîte à travers une mer de corps. Il a été placé avec précision dans le coin le plus éloigné et Pickford ne pouvait rien faire pour l’arrêter.

Sans enlever aux joueurs de Leeds, il est juste de dire que leurs supporters enthousiastes les ont soutenus pour obtenir quelque chose du match.

S’adressant au match du jour après le match, Bielsa a déclaré: “Nous avons dominé une grande partie du match, plus que l’adversaire, mais en fonction de cette domination, nous aurions dû créer plus d’occasions au but et en subir moins.

« Le public est toujours un stimulus et la présence des spectateurs est très importante. Cela nous a fait très plaisir et c’était très émouvant de jouer à nouveau devant eux.

Les fans de Leeds ont dû attendre pour voir leur équipe devant un terrain bondé pour la première fois depuis leur promotion du championnat.

Ils ont certainement rattrapé le temps perdu. Ils ont créé une atmosphère saisissante avant le match et tout au long des 90 minutes.

Non seulement Bielsa les a crédités, mais il a également fait l’éloge de son numéro un Illan Meslier.

“Notre gardien de but a fait deux interventions que nous avons considérées comme un but en notre faveur aujourd’hui et nous a permis d’obtenir le match nul”, a ajouté l’Argentin.

Le retour de Phillips salue les fans de Leeds

Les Blancs ont eu la star de l’Euro 2020, Kalvin Phillips, de retour dans leur équipe pour le match contre les Toffees.

Phillips était absent pour le match d’ouverture de son équipe contre Manchester United. Le début de saison était imminent pour lui après son passage en Angleterre cet été.

Comme son manager, il était également ravi de revoir les fans de l’équipe.

Il a déclaré : « Ça a été incroyable – les 90 minutes avec le retour des fans ont été incroyables. Cela montre à quel point nous leur avons manqué et nous les avons manqués, donc c’est génial de les retrouver tous.

«Cela fait une énorme différence, avoir une foule pleine, c’est comme avoir un homme supplémentaire. C’est formidable d’avoir tout le monde ici et que cela continue longtemps.

LIRE LA SUITE: Un journaliste de confiance offre une réponse en un mot au milieu de la grande revendication de Leeds Noa Lang