Bien Abyé se mobilise pour aider Haïti – WWD

La créatrice de Bien Abyé, Dayanne Danier, a des liens profonds avec Haïti – non seulement elle crée des accessoires et du prêt-à-porter en utilisant les couleurs vives, les motifs audacieux et les riches textures de son pays natal, elle emploie également des femmes artisanes qui vivent sur l’île.

Danier savait qu’elle devait aider après le récent tremblement de terre. « J’étais en fait en Haïti pendant ce tremblement de terre, travaillant sur une autre commande pour Nordstrom », a-t-elle déclaré. « Une fois que j’ai compris ce qui se passait, j’ai couru hors de mon hôtel. Ma première pensée a été pour mes artisans et les familles de Fleur De Vie dans le sud.

Le designer haïtien-américain a entrepris de créer quelque chose qui ne serait pas seulement une œuvre d’art portable, mais qui aurait également un impact, les bénéfices allant à une cause personnelle, le travail de secours en Haïti.

Le résultat est un style bandana en soie coloré, appelé le Potomitan (qui signifie « pôle central » en créole), terme désignant les femmes de la communauté.

Le style se vend 110 $ et est le dernier ajout à la collection Bien Abyé disponible sur nordstrom.com, les bénéfices étant reversés à Fleur De Vie et From Here to Haiti.

