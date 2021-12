Bien-aimés immortels : découvrez le casting de Twilight hier et aujourd’hui

Après avoir été dans le groupe 100 singes de 2008 à 2012, l’acteur qui a joué Jasper Hale a continué à faire de la télévision et des films après la fin de la saga Twilight, mais s’est également concentré sur la création de plus de musique, en sortant un album solo intitulé American Spirit Blues.

Dans l’un de ces étranges revers du destin qui s’est heureusement avéré OK, Rathbone était à bord d’un vol Jetblue en 2014 qui a dû effectuer un atterrissage d’urgence après une explosion de moteur. Il a tout tweeté à ce sujet, y compris comment lui et sa femme depuis 2013, Sheila Hafsadi, puis 2 ans sont, Monroe, devait sortir par le toboggan de secours.

Il habite à Austin, au Texas, avec Sheila et leurs trois enfants : Monroe, sa fille Presley et ils sont Félix, qui vient de naître en janvier 2020.

Une vidéo qu’il a postée de lui-même le 7 avril 2020, jouant de sa guitare a mérité un commentaire de sa sœur Twilight Nikki Reed, qui a écrit : une fois et totalement impressionné par vos compétences multitâches. «

Plus récemment, il était sur The Last Ship de TNT et a réalisé les films indépendants Until We Meet Again et Mixtape.