Bien avant les prétendants, Peggy Lee a chanté Ray Davies

De nombreux fans des Pretenders qui ont aidé leur single “I Go To Sleep” de 1981 à devenir leur troisième hit du Top 10 UK savaient qu’il s’agissait d’une reprise d’une composition de Ray Davies, des premières années des Kinks. Certains savaient même que le groupe n’avait jamais officiellement enregistré la chanson eux-mêmes. Leur démo originale a fait surface en 1998 sur une réédition élargie de leur deuxième album, Kinda Kinks.

Mais tout le monde n’était pas au courant de la longue histoire de ce numéro très romantique bien avant que Chrissie Hynde et son groupe ne le relancent. Nous mettons en lumière peut-être version inattendue enregistré le 7 juillet 1965 par l’incomparable Miss Peggy Lee.

Contemporain Mme Lee

La styliste vocale du Dakota du Nord l’a sorti en tant que single (non classé) de son album Capitol That Was Then Now Is Now! Le LP a continué l’exploration de Lee de certains matériaux plus contemporains au milieu de son approche jazz classique et sophistiquée. Son précédent album Pass Me By avait inclus une version de Les Beatles” A Hard Day’s Night ” et le nouvel ensemble l’a amenée à s’attaquer de manière incongrue au ” Seventh Son ” de Willie Dixon, aux côtés de morceaux peut-être plus attendus comme ” The Shadow Of Your Smile “.

“I Go To Sleep” a également été repris en Grande-Bretagne peu de temps après la publication de la chanson au début de 1965. Le groupe de pop britannique les Applejacks, qui avait été important au Royaume-Uni en 1964 avec “Tell Me When”, l’a sorti en single. en même temps que Lee, en août. Il s’est avéré que leur brève période d’activité graphique était déjà terminée. En octobre, la lecture de Cher faisait partie de son premier album solo All I Really Want To Do, qui a fait le Top 10 britannique et le Top 20 américain.

Une rafale de couvertures

Il y a eu une rafale de reprises de “I Go To Sleep” en 1966, y compris des versions de groupes tels que Truth and the Defenders, ainsi qu’une de l’auteur-compositeur-interprète Lesley Duncan. Une autre chanteuse britannique, Samantha Jones, l’a inclus dans son album A Girl Named Sam en 1970.

Les Pretenders ont enregistré ce qui est devenu la version bien connue de “I Go To Sleep”, le portant au n ° 7 au Royaume-Uni en 1981. Ensuite, Graham Bonnet l’a coupé une autre décennie pour son set Here Comes The Night. Les couvertures ont continué à s’accumuler, dont une par Sia, une habituée des charts des derniers jours, qui l’a incluse dans son album de 2008 Some People Have Real Problems.

Achetez ou diffusez la version de Peggy Lee de « I Go To Sleep » sur son album That Was Then Now Is Now !

