Bien avant son heure : la mort de Jimi Hendrix

Le 18 septembre 1970, les acheteurs de disques américains avaient mis les charpentiers au n°1 avec “Près de vous.” Au Royaume-Uni, Smokey Robinson et les miracles étaient au top avec “Larmes d’un clown.” Au cinéma, on regardait Five Easy Pieces, Tora ! Tora ! Tora ! et Kes. Et, à l’âge fatidique de 27 ans, James Marshall Hendrix nous a quittés.

‘Super-talentueux naturellement’

Jimi HendrixL’influence de sur les guitaristes et sur le monde de la musique en général ne fait que grandir d’année en année. Parmi les artistes modernes qui ont parlé de l’effet motivant de son jeu sur leurs propres ambitions, citons son ami Eric Clapton, Dave Grohl, Prince et Johnny Marr. Ce dernier héros a dit un jour : “Jimi était naturellement super talentueux, mais vous ne pouvez pas être aussi bon simplement en sortant du lit et en croisant les doigts.”

Moins de deux mois après la triste nouvelle, “Voodoo Chile” était en tête du classement des singles au Royaume-Uni. Sur le prochain palmarès des albums après son départ prématuré, la sortie actuelle de Hendrix, Band Of Gypsys, est réapparue parmi les best-sellers – plutôt effrayante au n ° 27. Il a ensuite grimpé jusqu’au n°14.

Parmi les nombreuses façons dont la mort d’Hendrix a eu un impact sur ses pairs, un fait peu connu est qu’à cette époque, un jeune Mark Knopfler venait de quitter son emploi de journaliste. « Ils m’ont donné une dernière histoire à écrire une heure avant mon départ », se souvient-il. « Il s’est avéré que c’était l’histoire de la mort de Jimi.

Noel rêve de Jimi

Son ancien collègue de Jimi Hendrix Experience, Noel Redding, a également raconté une histoire touchante. “Je n’avais jamais l’habitude de rêver de Jimi”, a-t-il dit, “mais une nuit, j’ai fait un rêve et Jimi est entré dans la pièce. J’ai dit ‘Mais tu es mort’ et il a dit ‘C’est cool, je voulais juste te revoir.'”

Une preuve supplémentaire de l’héritage Hendrix est venue chaque année avec l’Experience Hendrix Tour, dont l’édition 2017 a joué 29 spectacles à travers l’Amérique. Les joueurs en vedette comprenaient des admirateurs et des grands de la guitare à part entière comme copain gars, Kenny Wayne Shepherd et Jonny Lang. La tournée 2o19, couvrant la côte ouest et les États du sud-ouest en octobre 2019, met en vedette Guy, Billy Cox, Joe Satriani, Taj Mahal, Jonny Lang, Dweezil Zappa, Doyle Bramhall II et bien d’autres. De plus, la musique de Jimi continue d’atteindre de nouveaux publics enregistrés, avec la sortie de 2018 Both Sides Of The Sky atteignant le Top 10 au Royaume-Uni et aux États-Unis.