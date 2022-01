bien démarrer à Hawaï

Nouvelles connexes

La pause de près de trois mois sans compétition a été un luxe pour Jon Rahm. L’Espagnol a passé le premier jour dans le Tournoi des Champions Sentry avec remarque. ‘Le Lion de Barrika‘est allé sur le terrain de Kapalua avec les doutes de ne pas concourir si longtemps, mais bientôt il les a repoussés pour clôturer la journée avec -7, battant dans ce tour Collin Morikawa (-5) dans son combat particulier pour le numéro un mondial. l’australien Cameron Smith il est le leader avec 65 coups (-8).

Rahm a égalé sa carte la plus basse jamais enregistrée dans le Cours de plantation de l’île hawaïenne de Maui avec un spectacle de golf sensationnel. Il a été sublime avec son drive, il a kické pour birdie dans tous les trous sauf 2, il a fait de très bons longs putts comme celui du trou 7 et a réussi à finir la journée à 18 avec une belle action. Ainsi, le golfeur espagnol s’est positionné à la deuxième place du tournoi avec lequel l’année commence Tournée de la PGA.

Dans cette première défense du numéro un mondial de l’année, Rahm a les chiffres clairs. Il ne dépendrait de rien ni de personne pour rester au sommet s’il gagne à Hawaï ou termine deuxième en solo et que Morikawa termine troisième à égalité avec un joueur ou pire. Pour le moment, il le prend à la lettre. Jon ne s’est pas trompé dans ce touché de retour aux greens et a réussi plusieurs tirs de qualité, les mêmes auxquels il est habitué sur le circuit.

Appelé. @JonRahmPGA joue la pente à la perfection pour se situer à moins de 2. pic.twitter.com/BrKLcplwDE – PGA TOUR (@PGATOUR) 7 janvier 2022

Il a été numéro un mondial avec le plus grand naturel. C’est le retour de rêve 83 jours après sa dernière manche de compétition. Sept birdies sont tombés lors de la première de 2022, de tous types et de toutes conditions. Il a donné une nouvelle démonstration de ressources et de pouvoir. Beaucoup de couches changées et de biberons donnés n’ont pas changé l’efficacité de Jon Rahm. Celui de Barrika est prêt à disputer la victoire dans ce premier tournoi de l’année.

La journée

Smith, qui au début a fait un bogey, a immédiatement rectifié le tracé de sa route avec un oiselet pour ajouter son premier aigle au cinquième et avec quatre autres oiselets et un autre aigle, au quinzième, il a laissé la carte en 65 coups. les Américains Daniel Berger Oui Patrick Cantlay ils sont à égalité avec Rahm. Le premier a ajouté huit birdies pour un bogey, celui-ci l’avant-dernier, et le numéro quatre mondial a réalisé six birdies et un aigle pour livrer cette carte de 66 coups au club-house.

Champion de l’an dernier, l’Américain Harris anglais, n’a pas eu sa journée et a terminé à égalité avec le peloton, avec 73 coups, après avoir ajouté trois birdies pour trois bogeys. Le tournoi, qui distribue 8,2 millions de dollars de prix, plus d’un million pour le vainqueur, et 500 points du FedexCup, se termine dimanche prochain à partir de 22h00. Les deuxième et troisième tours, les samedi 8 et dimanche 9, se jouent entre 0h00 et 4h00 du matin en Espagne.

