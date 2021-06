Bien-être de l’entreprise ? Le Sénat s’apprête à approuver des milliards pour les fabricants de puces informatiques bien nantis .

in

Le Sénat dirigé par les démocrates est sur le point d’approuver dès mardi un projet de loi sur la sécurité en Chine qui affectera des milliards de dollars de subventions des contribuables à l’industrie aisée de la fabrication de puces informatiques, qui a enregistré des bénéfices record l’année dernière et distribué des millions de dollars en frais de lobbying et politiques des dons.

Les 54 milliards de dollars de subventions pour les fabricants de puces dans le cadre de la loi américaine sur l’innovation et la concurrence de 1 445 pages font que certains voient un programme de bien-être des entreprises inutile qui pourrait profiter à des marques emblématiques telles qu’Intel, Qualcomm et AMD et augmenter la portée du gouvernement sur le marché libre.

“Ce projet de loi augmentera l’influence du gouvernement sur le secteur privé tout en affaiblissant l’Amérique en augmentant notre dette”, a déclaré le sénateur Ron Johnson (R-Wisc.), l’un des critiques les plus féroces de la législation. « Les démocrates adorent dépenser l’argent des autres et faire croître le gouvernement. Je ne sais pas pourquoi un républicain voudrait les aider à faire ça.

La législation, déposée par le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ne fait pas de distinction entre les fabricants de puces étrangers ou nationaux en tant que bénéficiaires des subventions. L’industrie de fabrication de puces a déjà une énorme richesse. Le fabricant de puces Intel, par exemple, a versé 4,6 millions de dollars en contributions politiques et a dépensé 3,6 millions de dollars en lobbying fédéral l’année dernière. En avril de cette année, Intel prévoyait un bénéfice de 4,60 $ par action et un chiffre d’affaires de 72,5 milliards de dollars.

Les dirigeants de Qualcomm ont fait 1,6 million de dollars de dons et dépensé 7,9 millions de dollars pour faire pression sur le Congrès et le gouvernement fédéral sur des questions politiques en 2020. Au deuxième trimestre de cette année, Qualcomm avait “un bénéfice ajusté de 1,90 dollar par action sur des ventes de 7,93 milliards de dollars, par rapport aux analystes” estimations de 1,67 $ par action sur 7,62 milliards de dollars », selon un rapport de ..

AMD a versé 357 000 $ en contributions politiques tout au long de 2020 et a dépensé 1,7 million de dollars en lobbying fédéral. En avril, AMD a annoncé que son chiffre d’affaires avait bondi de 93% au premier trimestre 2020.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), une entreprise étrangère, l’un des plus grands fabricants de puces au monde, a dépensé 1,9 million de dollars en lobbying fédéral en 2020. Les revenus de TSMC ont atteint un niveau record l’année dernière, en hausse de 25,2 % par rapport aux chiffres de 2019. En avril de cette année, TSMC a annoncé que ses bénéfices avaient augmenté de 16,8 %.

CNBC rapporte que les plus grands fabricants de puces ont enregistré des bénéfices records au premier trimestre 2021, malgré une pénurie de semi-conducteurs.

Les fabricants de puces reçoivent l’aide de certains de leurs alliés dans la Silicon Valley. Apple et Google font partie des grandes entreprises qui font pression sur le Congrès pour approuver les subventions aux fabricants de puces. Le financement de la loi américaine sur l’innovation et la concurrence, largement connue sous le nom de projet de loi sur la Chine, aiderait à mettre en œuvre la loi CHIPS for America.

Le professeur d’économie Donald J. Boudreaux de l’Université George Mason a fait valoir dans une lettre d’opinion du Wall Street Journal que les subventions aux fabricants de puces sont un gaspillage de l’argent des contribuables.

« Les subventions sont toujours suspectes, mais lorsqu’elles sont versées sur des industries florissantes, elles sont sans aucun doute inexcusables », a-t-il écrit. « De quelle autre preuve avons-nous besoin pour conclure qu’on ne peut pas faire confiance aux politiciens pour allouer judicieusement les ressources ?

Johnson, membre de la commission du budget du Sénat, appelle les républicains du Sénat à voter contre le projet de loi.

“Ma principale préoccupation concernant ce projet de loi est son prix – près d’un quart de billion de dollars, que nous devrons emprunter”, a déclaré Johnson, également membre du Comité des sciences et des transports du commerce, dans un communiqué fourni à Just the News. .

« Quand les gens demandent plus de bipartisme au Congrès, je leur dis de faire attention à ce qu’ils souhaitent. Il existe toutes sortes d’opportunités bipartites pour augmenter l’hypothèque [our] l’avenir des enfants en dépensant de l’argent que nous n’avons pas.

Johnson a déclaré qu’il était heureux qu’il y ait une reconnaissance bipartite que la Chine est une menace et que les États-Unis doivent réagir. Mais il a ajouté que la “réponse doit être efficace”.

« Je ne crois pas qu’un gouvernement alloue des capitaux aussi efficacement que le secteur privé », a-t-il déclaré.

Le projet de loi, estimé à environ 250 milliards de dollars au total, a levé un obstacle procédural avant les vacances du Memorial Day, et un vote final sur le projet de loi est attendu cette semaine. Une version distincte du projet de loi est en cours d’élaboration à la Chambre dirigée par les démocrates.