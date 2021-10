Bien-être des entreprises ou création d’emplois ? Les législateurs du Tennessee pèsent 884 millions de dollars pour la nouvelle usine Ford

La session extraordinaire du Tennessee concernant 884 millions de dollars de dépenses pour la création de la ville ovale bleue de Ford Motor Company sur le mégasite à l’extérieur de Memphis a commencé lundi avec l’introduction de deux factures pour le projet de 5,6 milliards de dollars.

Un projet de loi prévoit les dépenses et l’autre crée la Megasite Authority of West Tennessee pour régir le projet et les futures transactions sur le site.

« L’investissement du Tennessee dans le Megasite aura un impact générationnel sur les 95 comtés et cimentera notre place en tant que leader national de la fabrication automobile », a déclaré le gouverneur du Tennessee Bill Lee, qui a présenté la législation. « Cette session spéciale donnera aux Tennesseans un aperçu du processus de financement, et je remercie l’Assemblée générale pour leur action rapide. »

Les dépenses comprennent l’incitatif de 500 millions de dollars annoncé précédemment pour Ford lié à l’achèvement du projet, ainsi que 138,2 millions de dollars pour le mégasite régional de Memphis pour les infrastructures, la démolition de structures et plus encore.

40 millions de dollars supplémentaires seraient consacrés à la construction du campus du Tennessee College of Applied Technology qui sera créé sur le mégasite.

La proposition prévoit 200 millions de dollars à dépenser pour la construction de la route nationale 194 entre la SR 59 et la SR 1, ainsi qu’un échangeur à l’Interstate 40 et une route de raccordement à la SR 222.

Un autre 5 millions de dollars serait mis de côté pour les services de consultation pour les gouvernements locaux et les services juridiques pour l’autorité.

Un montant supplémentaire de 675 000 $ irait à la création de la Megasite Authority of West Tennessee, y compris son conseil d’administration de sept membres.

Le gouverneur nommera deux membres ainsi qu’une personne nommée par le président de la Chambre, le président du Sénat, le commissaire au développement économique et communautaire, le commissaire aux finances et à l’administration et le commissaire aux services généraux.

Le conseil commencera ses activités le 1er novembre avec des mandats de quatre ans pour un maximum de deux mandats complets, et quatre membres du conseil constituent un quorum. Les membres du conseil ne seront pas payés mais seront remboursés de leurs frais de déplacement.

La proposition crée également un poste de directeur général pour l’autorité, d’abord nommé par le gouverneur. Le conseil ne peut pas révoquer ce PDG, mais si un nouveau PDG doit être nommé à l’avenir, cela deviendra la responsabilité du conseil.

Le projet de loi crée également plusieurs situations dans lesquelles les documents concernant le conseil d’administration et le projet ne sont pas des documents publics, à la discrétion du PDG s’il est déterminé qu’un document est « d’une nature si sensible que la divulgation ou la divulgation du document porterait gravement atteinte à la capacité du autorité pour réaliser les objectifs du présent chapitre.

Cela resterait vrai pendant cinq ans, lorsque le dossier deviendrait alors public.