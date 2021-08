Bien-être et assurance : les assureurs optent pour des coachs de santé virtuels et des applications de bien-être

Ces récompenses peuvent aller de remises/concessions sur divers centres de diagnostic, hôpitaux du réseau, pour bénéficier de services de soins de santé, remises sur les factures de pharmacie, factures OPD, etc.

Par Sanjeev Mantri

Alors que la couverture santé axée sur le bien-être gagne du terrain, le rôle des assureurs-maladie évolue. Les régimes d’assurance-maladie ont des programmes de bien-être qui sont offerts en tant qu’avantage à valeur ajoutée et il n’y a aucun coût supplémentaire associé à l’option ou à l’adhésion à ces avantages.

Bon nombre de ces programmes motivent les clients en leur fournissant un objectif / une cible spécifié dans le cadre des programmes de bien-être et, une fois celui-ci atteint, l’assuré est récompensé par divers avantages ou points. Ces récompenses peuvent aller de remises/concessions sur divers centres de diagnostic, hôpitaux du réseau, pour bénéficier de services de soins de santé, remises sur les factures de pharmacie, factures OPD, etc.

Santé et bien-être mental

Les assureurs étendent leurs plateformes numériques pour amener le consommateur vers une vie saine. Ils mettent en œuvre des moyens numériques et technologiques pour interagir avec les consommateurs pour assurer leur bien-être. Ceux-ci incluent l’introduction de régimes d’engagement réguliers pour surveiller la santé physique et mentale, l’offre d’applications basées sur la technologie et la mise à disposition de coachs de bien-être sous des formes virtuelles ou physiques pour guider les clients.

La pandémie a donné naissance à une nouvelle cohorte d’individus soucieux de leur santé et axés sur le bien-être. Ce segment, largement dominé par la génération Y et la génération Z, va au-delà de la santé physique et poursuit le bien-être holistique, avec un accent particulier sur le bien-être mental.

Au fur et à mesure que les assureurs voient la nouvelle base de consommateurs croître, ils s’adaptent aux besoins, aux désirs et aux exigences de ceux-ci. En gardant cela à l’esprit, les assureurs apporteront des produits innovants et de nouvelles fonctionnalités pour mieux s’adapter au parcours du bien-être assisté par la technologie.

L’auteur est directeur exécutif, ICICI Lombard General Insurance

