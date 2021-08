Bien-être mental des femmes sous le régime taliban – Survivante ou prospère

Les femmes afghanes doivent trouver un équilibre entre les actions préparatoires les plus efficaces et les plus efficaces.

Par le Dr Sumathi Chandrasekaran

Nous vivons tous dans un monde rempli d’incertitudes. Les humains sont programmés pour survivre dans n’importe quelle situation, mais pour prospérer, c’est toujours un choix en fonction du type de situation dans lequel ils vivent. Passer de la survie à la prospérité est une force d’esprit bien plus difficile qu’il va sans dire, rejoindre un cours ou prendre effort pour faire de l’exercice. Cela devient d’autant plus difficile que l’on peut se sentir plus menacé, seul et effrayé, principalement en période d’incertitude et de difficultés autour d’eux.

Lorsque nous examinons la situation actuelle de l’Afghanistan, des gens, en particulier le bien-être mental et émotionnel des femmes et des enfants, cela pourrait certainement nous donner une image grave. Le régime incohérent et instable des talibans a laissé l’impact de la santé mentale omniprésent, durable et intergénérationnel et souvent pénible pour les familles et les communautés. Les expériences d’observer la violence, de perdre des êtres chers, de servir en tant que combattant ou d’être séparé des membres de la famille ont certainement des incidences sur la santé mentale.

Depuis 2002, sous le gouvernement afghan, des millions de filles afghanes de différentes villes ont fréquenté l’école et les femmes ont participé à la vie publique, y compris en occupant des fonctions politiques, en plus grand nombre que jamais dans l’histoire de l’Afghanistan. Cependant, ces gains étaient partiels et insignifiants, même dans les zones contrôlées par le gouvernement. Le nombre de filles scolarisées dans tout le pays a commencé à baisser après 2014, en raison de facteurs tels que l’insécurité croissante, la discrimination, la corruption et la diminution du financement.

Ainsi, au fil des générations, des gens sont nés, pendant le conflit, et ils n’ont jamais connu le temps de paix. Il est inévitable pour une femme, dans un tel environnement qui demande une vigilance constante, une prudence et « vivre l’inconnu » de succomber facilement à l’environnement et de se sentir victime.

Cette provocation incohérente et incertaine peut apparemment avoir plus d’impact sur les femmes et les enfants. En fait, l’incertitude biaise la capacité des femmes à s’organiser et à réagir aux événements futurs, contribuant ainsi à l’anxiété, aux inquiétudes et même aux peurs. En particulier, le trouble de stress post-traumatique (SSPT), la dépression, l’anxiété sociale extrême, les poussées d’anxiété générale, la dépendance et la codépendance sont les séquelles les plus courantes qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur le bien-être émotionnel et social des femmes et des enfants. Le tissu social du pays est maintenant profondément mis à rude épreuve par les conflits, affectant de nombreux aspects de la vie quotidienne, de la violence à l’inaptitude à l’emploi et aux difficultés économiques. Cependant, survivre à l’adversité conduit également à des pratiques de résilience et d’endurance, et les femmes afghanes peuvent donc également être considérées comme des chercheuses à s’épanouir.

Il est également important de savoir que les enfants, tout en grandissant à chaque étape de leur vie, seront confrontés à des conflits qui peuvent entraîner un renforcement psychologique ou une faiblesse. Ces expériences ont par la suite un impact sur la personnalité de l’enfant. Dans la situation actuelle, la façon dont chaque femme abandonne ou développe une résilience positive aura une empreinte profonde dans le développement de l’esprit de l’enfant.

L’un des principaux facteurs qui déterminent la santé mentale des femmes serait le degré d’incertitude qu’elles vivent et leur niveau de préparation mentale. Les femmes, qui ont une forte intolérance à l’incertitude, ont seulement tendance à s’inquiéter davantage et trouveraient également d’éventuels événements négatifs futurs, inacceptables et menaçants, quelle que soit la probabilité qu’ils se produisent. Actuellement, le groupe islamique pur et dur des talibans a tenté de rassurer les Afghans depuis qu’il a pris le pouvoir, promettant qu’il n’y aurait pas de vengeance, mais il semble y avoir un écart entre ce qu’ils disent et ce qu’ils font. Cela pourrait naturellement conduire à plus d’incertitude et à une excitation intense de ces sentiments négatifs qu’elle suscite.

Les femmes afghanes doivent trouver un équilibre entre les actions préparatoires les plus efficaces et les plus efficaces. Bien que les femmes se révèlent plus sensibles au stress, plus vulnérables à la dépression et aux traumatismes, elles sont également extrêmement résistantes et considérablement plus capables de croissance post-traumatique que les hommes. Des études montrent que cela est dû à leur sociabilité et à leur capacité à se connecter à un niveau très profond avec d’autres des deux sexes. Changer les croyances négatives sur l’incertitude et améliorer les stratégies d’adaptation pourraient être plus pratiques pour les femmes d’une famille et ainsi influencer les enfants à se préparer à un esprit résilient.

La santé mentale peut être considérée comme un continuum ou un spectre plutôt que comme un duel entre ceux qui se portent bien et ceux qui ne le sont pas. Il ne s’agit pas seulement d’avoir une bonne intention, de rire, de jouer ou de réaliser quelque chose, mais c’est un effort conscient pour aligner la façon dont nous pensons, ressentons et agissons de la même manière. L’effort conscient se produit soit dans un état d’hyper vigilance ou de pleine conscience. Dans un contexte de danger continu, et d’incertitude, les femmes sont majoritairement en hyper vigilance plutôt qu’en état de pleine conscience. Cette hyper vigilance continue ne fera que amener les femmes à leur raconter des histoires désastreuses qui à leur tour mettront leur cerveau en mode stress plutôt qu’en mode calme. C’est un fait connu que ce n’est que dans un état d’esprit calme, indépendamment de toute situation, que l’on peut prendre des mesures productives.

Il s’agit d’avoir le contrôle de son propre système nerveux. Il devient impératif de développer la pleine conscience dans les activités quotidiennes, de manière à pouvoir raconter une histoire pleine d’espoir à son monde intérieur et à son corps, plutôt que d’avoir un récit malsain.

Espérons que ce nouveau régime aidera les femmes à passer de la survie à la prospérité, créant ainsi le processus de recâblage de leur cerveau. Créons-nous des croyances malsaines qui pourraient nous empêcher de participer à un changement social sain ou des croyances plus élevées qui pourraient résonner et s’aligner sur la plus grande partie du monde ?

(L’auteur est psychologue-conseil, formateur certifié Mindfulness, Happiness Coach et fondateur de Mind Café. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.