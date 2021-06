Bien évaluer les inégalités : l’Inde a besoin d’une vue d’ensemble pour tracer la voie à suivre pour atteindre l’ODD-10

Pour lutter efficacement contre les inégalités, le gouvernement devra désormais donner la priorité aux dépenses de création d’emplois qui ont pris un coup.

Compte tenu de l’impact économique de la pandémie, les efforts des nations pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU d’ici 2030 ont pris une importance encore plus grande. À cette fin, l’indice des ODD 2020-21 du NITI Aayog faisant état d’une amélioration de six points du score de l’Inde – de 60 en 2019 à 66 en 2020-21 – grâce à de meilleures performances en matière d’énergie propre, de développement urbain et de santé, est certainement des nouvelles bienvenues.

Alors que le Kerala conserve son premier rang, le fait que de nombreux États du nord continuent de se classer mal malgré l’amélioration des scores pour un ensemble d’indicateurs souligne la nécessité pour leurs gouvernements respectifs et le Centre de mener des interventions plus ciblées dans la région.

Cela dit, le NITI Aayog doit peut-être examiner l’ODD 10 – réduire les inégalités – d’une manière plus holistique. Alors que l’indice rapporte des gains sur ce décompte pour le pays (le Bihar, le Rajasthan, le Nagaland et l’Uttar Pradesh affichent les niveaux d’inégalité les plus élevés malgré cela), il y a eu des changements importants en ce qui concerne les indicateurs considérés. NITI, sans aucun doute, a bien fait de se concentrer sur des indicateurs sociaux cruciaux comme la représentation des femmes dans l’élaboration des politiques, les crimes contre les SC/ST, la participation des transgenres à la main-d’œuvre, etc. l’absence de cela) sur la réduction des inégalités économiques ne rend pas le tableau vraiment représentatif. En 2019, l’indice du NITI comprenait des indicateurs d’inégalité comme la croissance des dépenses des ménages par habitant pour les 40 % les plus pauvres des populations rurales et urbaines, ainsi que l’indice de Gini, une mesure des inégalités de richesse.

En 2018, l’indice avait également inclus le ratio Palma, qui montre l’écart entre les 10 % les plus riches et les 40 % les plus pauvres. Ce sont tous des indicateurs cruciaux pour avoir une évaluation plus granulaire de la position actuelle des ménages dans le seul indicateur économique d’inégalité de NITI cette année – la population dans les deux quintiles de richesse les plus bas.

Au cours d’une année où la pandémie a exacerbé le fossé des richesses dans le pays, une véritable mesure des inégalités économiques, pensez-vous, serait importante pour planifier l’avenir. La douleur continue des MPME de l’année dernière et les gains étonnants des entreprises reflètent l’impact de la pandémie sur leurs populations dépendantes respectives. Le pire, c’est que l’Inde rurale, qui n’a pas été aussi durement touchée lors de la première vague, a subi des souffrances considérables cette année.

On ne sait pas si l’augmentation des salaires ruraux du dernier exercice financier se maintiendra cette année ; cela se verra dans la demande rurale, qui, selon de nombreux économistes, pourrait être réduite. En dehors de cela, les ODD qui ont des indicateurs sous-jacents concernant les salaires et la croissance industrielle reflètent le fait que l’économie a pris un coup et, par conséquent, les inégalités auraient augmenté. En effet, le score du pays sur l’industrie et les infrastructures a connu une forte baisse. Pour lutter efficacement contre les inégalités, le gouvernement devra désormais donner la priorité aux dépenses de création d’emplois qui ont pris un coup.

