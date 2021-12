Bien faire face à la décarbonation profonde

L’Inde devra faire face à des objectifs dans tous les secteurs qui sont en désaccord les uns avec les autres et résoudre les contradictions



Par Deepak Gupta & Kolluru Krishan

Nous avons montré dans nos articles précédents dans ce journal comment les économies développées interprètent « Net Zero (NZ) d’ici 2050 » comme un engagement universel, pour imposer des réductions d’émissions drastiques même dans les économies émergentes (EE) malgré le programme de développement inachevé de ces dernières. Nous soutenons que cet « objectif mondial » exige que les économies développées atteignent la Nouvelle-Zélande une décennie plus tôt pour libérer de l’espace carbone pour les EE. Ils doivent également remplir leurs engagements de financement et de transfert de technologie pour permettre aux autres pays de poursuivre un développement à faible émission de carbone. Une conclusion sinistre de la COP26, cependant, est que cela peut ne pas arriver au degré souhaité. L’Inde, dans son propre intérêt, doit poursuivre une stratégie de décarbonation profonde englobant toutes les voies.

Les objectifs initiaux doivent être pragmatiques, voire progressifs, car leur réalisation conduira à une stratégie de décarbonation multisectorielle bien calibrée, capable de répondre à des situations changeantes. Cela nécessite également de développer immédiatement un écosystème qui attire des investissements financiers et technologiques à grande échelle pour la fabrication en Inde. Il faudra tenir compte des défis auxquels sont confrontés les travailleurs et les communautés dont les moyens de subsistance sont liés aux industries à haute teneur en carbone, comme les mines de charbon. Un inconvénient de notre planification énergétique a été la surestimation de la demande conduisant à la création d’une capacité d’approvisionnement excédentaire. Des objectifs ambitieux ont été annoncés sans catalyseurs politiques adéquats ou sans moyens pour les atteindre, souvent dans des « silos », ce qui rend certains objectifs contradictoires avec d’autres. Les objectifs de 450 GW ENR ; le doublement de la production de charbon et de la capacité de raffinage, les véhicules électriques, le stockage d’énergie, l’hydrogène vert ne peuvent pas tous être satisfaits simultanément, sans créer d’énormes et coûteux actifs échoués.

La condition préalable à l’augmentation de la capacité de fabrication locale a été ignorée tout en incitant à un déploiement précoce à coût élevé. Cela est illustré par la course initiale à la mise en place de capacités solaires, indépendamment des tarifs élevés, et le renoncement actuel des États aux obligations de prélèvement/paiement, certains étant même déterminés à renégocier/annuler les AAE. Il sera prudent de (a) aligner les approvisionnements variables en ER avec la capacité du réseau à absorber cela, lié au futur déploiement à grande échelle de solutions de stockage (b) augmenter la capacité de production d’ER en tandem avec la capacité de fabrication locale de lingots/plaquettes solaires /cellules, électrolyseurs, batteries et autres éléments de la chaîne de valeur. Il existe également des problèmes de stabilité du réseau avec des ER déjà à forte variabilité et le faible CUF historique des centrales électriques au charbon actuellement observés en raison d’une offre excédentaire. Enfin, il y a le problème de la quasi-faillite des discothèques, accentué par les promesses populistes d’électricité gratuite/subventionnée. De nombreux changements structurels sont nécessaires. Par conséquent, la décennie à venir doit être consacrée à la préparation et à la consolidation.

La décarbonisation du secteur de l’électricité a été l’objectif principal, car elle est la plus facile à atténuer avec un cadre politique établi et la maturité d’un éventail de technologies d’énergie renouvelable. Cela devrait rester une priorité pendant que les questions ci-dessus sont traitées. Il y a aussi une situation de Catch 22. Jusqu’à ce que l’énergie renouvelable distribuable ait atteint l’échelle, avec une production locale et une réduction des coûts au cours de la prochaine décennie, il est inévitable que la production d’électricité thermique à base de charbon augmente.

Cela répondra à l’augmentation de la demande jusqu’en 2030 au moins, peut-être plus longtemps, car la demande culmine également. Il est impératif d’adopter une gestion stratégique de la capacité des centrales thermiques, dans le contexte du besoin de PLF élevé ainsi que de la retraite, ainsi que l’impact conséquent sur l’extraction du charbon, avec, à son tour, la considération de l’impact sur les moyens de subsistance et les forêts. Nos meilleures forêts doivent être sauvées. Simultanément, nous devons évaluer l’option d’une énergie nucléaire sûre avec cycle du combustible au thorium ainsi que les petits réacteurs nucléaires émergents, en plus du Saint Graal des réacteurs à fusion.

En outre, une approche intégrée globale de la gestion de la demande, combinant efficacité énergétique, électronique et technologies numériques, doit être adoptée sur une base multisectorielle, facilitée par le financement et mise en œuvre par la réglementation. Les produits blancs en particulier doivent devenir beaucoup plus économes en énergie. Enfin, la transformation des services de distribution est nécessaire pour faciliter la gestion efficace des réseaux intelligents décarbonés tout en garantissant leur viabilité économique autonome.

Décarbonisation profonde des transports, de l’industrie et des bâtiments : l’objectif initial du secteur des transports a été de réduire la consommation de produits pétroliers, à savoir les carburants de qualité BS-VI, le mélange de biocarburants et la mobilité électrique. Dans les véhicules électriques, la poussée devrait être sur les petits véhicules utilitaires et les bus à 2/3 roues. Les voitures sur les routes devraient être remplacées par des options de « mobilité partagée » et un saut quantique dans les transports publics. Les applications lourdes, par exemple le camionnage, la marine, l’aviation, finiront par passer à l’hydrogène vert, mais nous devons nous préparer rapidement pour les camions à pile à combustible. Compte tenu des coûts et difficultés de transport/distribution, la production décentralisée d’hydrogène vert par électrolyseurs ainsi que de biomasse (aux points de consommation) doit être incitée.

L’industrie indienne a été à l’avant-garde de l’efficacité énergétique, grâce au programme PAT, en vertu de l’Energy Conservation Act 2001 ; mais cela doit être considérablement augmenté. Ces dernières années, l’approvisionnement en ER a augmenté, de manière quelque peu insuffisante, à la fois pour les besoins en électricité et en vapeur, bien qu’avec des limitations dans le déplacement des combustibles fossiles dans les processus critiques. Le plus grand défi se situe dans les secteurs difficiles à réduire, à savoir le ciment, l’acier, les plastiques, l’aluminium, qui représentent globalement 9,3 GT CO2/an. Cela pourrait être réduit à 5,6 GT simplement en adoptant l’économie circulaire des matériaux ainsi que des produits, ce qui créera également de nombreux emplois verts. Une décarbonisation supplémentaire viendra de l’hydrogène vert, des biocarburants et des bioplastiques. Mais cela doit être conservé pour les années suivantes.

Les bâtiments sont une source importante d’émissions de GES. La décarbonisation profonde doit s’attaquer au carbone incorporé dans les matériaux de construction et adopter des conceptions architecturales vertes en imposant des normes d’efficacité énergétique. De plus, la décarbonation des bâtiments doit s’étendre à des millions d’habitats et de lieux de travail des groupes à revenu faible et intermédiaire.

Décarbonisation profonde de l’agriculture (utilisation des terres et élimination du carbone : les terres arables de l’Inde (1,75 million de km²) et le cheptel bovin (300 millions) offrent un potentiel énorme pour la bio-économie agricole, à savoir la production efficace de ressources biologiques et leur conversion en nourriture et en bétail L’objectif de la Nouvelle-Zélande nécessitera une atténuation du méthane provenant de l’agriculture (provenant de la riziculture et de l’élevage), ce qui est difficile mais, avec un financement climatique adéquat, créera de nombreux moyens de subsistance, par exemple dans la culture d’algues pour l’alimentation animale, les systèmes de gestion du fumier, les dépôts de résidus agricoles, etc. (bioénergie avec captage du carbone), notamment avec les usines de biométhane et de bioéthanol, ce qui pourrait entraîner des émissions négatives. La zone complexe nécessite un éventail de politiques et d’actions soigneusement élaborées.

Nous avons indiqué des domaines d’action et décrit brièvement l’approche. Nous les traiterons de plus près dans les articles suivants.

Gupta est ancien secrétaire, MNRE, et ancien président, UPSC, et Krishan est président, CVC India Infrastructure

