«  Bien joué, il a 13 ans  » – La réprimande sarcastique de Michael Owen par Neville Southall est toujours la meilleure chose sur Internet

Vous vous souvenez quand ces fans pensaient qu’un jeu durait quelques secondes avant qu’il ne le soit réellement? Les plus grands moments du football ne valent que les mots utilisés pour les décrire.

Par exemple, l’effort apprivoisé de Michael Owen à bout portant contre un enfant n’est rien sans Neville Southall disant: « Bien joué, il a 13 ans ». Il devrait être là-haut avec «Remember the Name» et «AgueROOOOO».

.

Owen a été le seul joueur anglais à sortir de la Coupe du monde 1998 avec une quelconque fierté

BBC

On ne peut pas en dire autant de son émission Soccer Skills

Passons en revue le contexte qui rend tout cela si spécial. En 1999, Owen était une sensation totale. Pensez à Erling Haaland, tout aussi socialement maladroit, mais peut-être encore plus grand. Tous les fans d’Angleterre l’avaient sur le dos de leur maillot, quel que soit le club qu’ils soutenaient.

Après ce but miraculeux contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 1998, suivi d’un Soulier d’Or de la Premier League, la seule étape logique était de commencer à battre des buts contre des enfants au Stoke’s Britannia Stadium sur BBC2.

Son programme « Soccer Skills » a enseigné aux aspirants footballeurs du monde entier que le secret pour marquer des buts était de supprimer toute la défense, de placer un joueur de 13 ans dans un but en taille réelle et de frapper le ballon très fort.

BBC

Le programme a sa propre place particulière dans le folklore du football

Mais le vrai truc était de maintenir l’illusion que ce que vous faites est vraiment cool et impressionnant en célébrant comme si c’était la finale de la FA Cup.

Nous avons tous été dans ce scénario horriblement maladroit de jouer au football avec des enfants, incertains du nombre de tirs à laisser entrer ou à rater avant qu’ils ne réalisent ce qui se passe réellement.

Ce n’est en aucun cas une science exacte, mais l’approche d’Owen qui consiste à faire de son mieux et à rire de l’enfant n’est certainement pas conventionnelle.

«J’adore le volley – le pauvre vieux Jamie n’a aucune chance», ricane Owen, après avoir claqué l’une de ses 22 volées consécutives à Jamie Hutchinson, étudiant de l’École de football brésilienne, à pas moins de six mètres.

C’était une démonstration vraiment impitoyable de finition, accumulant plus de buts que sa carrière réelle de Stoke en 40 secondes et montrant un mépris total pour tout, y compris les espoirs et les rêves de « pauvre, vieux » Jamie.

«Être le gardien de but dans un programme mis en vedette par un attaquant n’était pas vraiment idéal pour moi», a déclaré Jamie en 2016.

«Il était clair que cela ne ferait pas un bon tournage si le gardien de but sauvegardait tous les tirs pris par les autres enfants après avoir été entraînés par Michael.

Mais afin de garder le chat de la taille d’un enfant dans le sac, Jamie a reçu son propre encadrement, dans un souci d’équilibre et d’équité.

Quiconque suit Southall sur Twitter sait que le gardien légendaire d’Everton et du Pays de Galles n’a pas peur de défendre le petit gars, bien que plus métaphoriquement ces jours-ci.

.

Southall a remporté l’ancienne première division à deux reprises avec Everton entre 1981 et 1998 et a représenté le Pays de Galles 92 fois

BBC

Jamie était au moins entre de bonnes mains

À un moment donné, il a même semblé que l’inspiration du grand homme fonctionnait. «Vous vous êtes levé… et ça vous a frappé. C’est de la classe », dit-il à Jamie après un rare arrêt.

Mais parfaitement inconscient de la torture prolongée du gardien de but et de la patience clairement extinguible de Southall, Owen prend sa moquerie à de nouveaux niveaux avec un dink sur le petit homme de 25 mètres, suivi d’un double pouce au nom sur le dos de son maillot.

Et puis c’est arrivé. Le moment où le chat a finalement quitté le sac et l’illusion s’est effondrée devant nos yeux grinçants.

Owen boucle nonchalamment un effort nulle part près du coin tout en passant devant le bras tendu de Jamie et, fidèle à sa forme, crie « GEEEET IN THERE! »

Ce à quoi Southall répond: «Bien joué, il a 13 ans.»

Il a parfaitement capturé le sentiment d’une nation déconcertée – et son commentaire sarcastique fait toujours le tour des médias sociaux 22 ans plus tard.

Aston Villa a utilisé le clip à bon escient après avoir battu la plus jeune équipe de Liverpool 5-0 en quart de finale de la Coupe de la Ligue en 2019.

Mais qu’en est-il de nos protagonistes? Owen a remporté le Ballon d’Or pour les footballeurs adultes deux ans plus tard, Southall s’est replongé dans l’action de haut niveau avec Bradford quelques mois plus tard, tandis que Jamie a finalement abandonné l’espoir de devenir gardien de but et s’est tourné vers la plomberie.

Pour être honnête, Micah Richards était le seul diplômé notable de cette école de football brésilienne, qui s’est avérée n’être rien de plus qu’un projet de vanité de Simon Clifford – un match fait au paradis pour les « Soccer Skills » d’Owen.

«J’adorerais à 100% le filmer à nouveau, avec une paire de gants qui me va vraiment et que je puisse toucher la barre transversale», a déclaré Jamie en 2017. «J’espère qu’il y aurait un meilleur résultat…»