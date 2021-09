“Bien joué, Rahul”: le BJP a déposé une plainte #MeToo en 2018 contre le nouveau CM du Pendjab Charanjit Singh Channi

in

Le chef de la cellule informatique du BJP, Amit Malviya, a tweeté un ancien reportage et a déclaré que le nouveau ministre en chef du Pendjab faisait face à des poursuites dans une affaire #MeToo vieille de trois ans contre lui.

À peine le Congrès avait-il choisi Charanjit Singh Channi comme prochain ministre en chef du Pendjab que le BJP a suscité une controverse qui remonte à 2018, lorsqu’un officier de l’IAS a allégué que Channi lui avait envoyé un texte inapproprié.

Le chef de la cellule informatique du BJP, Amit Malviya, a tweeté un ancien reportage et a déclaré que le nouveau ministre en chef du Pendjab faisait face à des poursuites dans une affaire #MeToo vieille de trois ans contre lui.

“Il aurait envoyé un SMS inapproprié à une femme officier de l’IAS en 2018. Il a été dissimulé mais l’affaire a refait surface lorsque la Commission des femmes du Pendjab a envoyé un avis”, a tweeté Malviya, ajoutant “Bien joué, Rahul”.

L’ancien ministre en chef, le capitaine Amarinder Singh, avait déclaré plus tôt que Channi s’était excusé et que le problème avait été résolu à la satisfaction de l’officier de l’IAS. Channi avait également admis que le message avait été envoyé par inadvertance sur le téléphone portable de l’agent féminin de l’IAS et que l’affaire avait été résolue.

Cependant, en mai de cette année, la Commission des femmes du Pendjab avait demandé une réponse du gouvernement de l’État sur la question. Il a également menacé d’entamer une grève de la faim si le gouvernement de l’État ne l’informait pas dans la semaine suivant sa position sur le message “texte inapproprié” prétendument envoyé par Channi.

Malviya a également publié une histoire rapportée en mai de cette année, selon laquelle les rivaux du ministre en chef sortant Amarinder Singh au sein du parti l’avaient accusé de les “harceler” avec de vieilles affaires.

Dans un autre tweet, le chef du BJP a déclaré: «Au cours des derniers jours, le Congrès du Rajasthan a adopté un projet de loi pour enregistrer les mariages d’enfants, lui donnant une légitimité et privant les jeunes filles de leurs années de croissance, et a maintenant élevé un MeToo accusé en tant que CM de Pendjab. Attendons que Rahul Gandhi pontifie sur l’autonomisation des femmes.

Channi, 58 ans, devient ministre en chef à moins de six mois des élections législatives au Pendjab. Amarinder Singh a été poussé à démissionner en raison de son «échec» à tenir les promesses faites par le parti lors des élections législatives de 2017.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.