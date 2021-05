Bien lire les résultats des vaccins: les vaccins Covid vérifient la réalité

Prises ensemble, les études PHE révèlent que si les deux variantes semblent maîtrisées par les vaccins, la variante plus résistante B.1.617.2 est moins sensible aux deux vaccins que B1.1.1.7 et qu’une seule dose d’AstraZeneca n’offre pas suffisamment protection contre B1.617.2.

Une étude récente de Public Health England (PHE), sur des données du “ monde réel ” liées à l’efficacité des vaccins AstraZeneca et Pfizer-BioNTech contre deux variantes du SRAS CoV-2, a beaucoup attiré l’attention des décideurs politiques et des médias. Les analyses génomiques des virus isolés des personnes vaccinées lors du déploiement de la vaccination de masse ont constitué la base des analyses. L’efficacité de la protection des deux vaccins contre le Covid-19 symptomatique a été étudiée. Dans une autre composante de l’étude, les modèles de variantes isolées de personnes vaccinées et non vaccinées dans la communauté ont été comparés.

Le manuscrit a été placé dans le domaine public en tant que pré-impression, c’est-à-dire qu’il n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs. Cependant, le message rassurant selon lequel les vaccins agissent contre les deux variantes les plus répandues au Royaume-Uni a attiré l’attention. Les variantes étudiées étaient B.1.1.7 et B.1.617.2. Comme ce sont également les variantes les plus répandues en Inde, l’étude est très pertinente pour notre pays. Pour ceux qui sont confus par ces chiffres, B1.1.1.7 a été signalé pour la première fois dans le Kent au Royaume-Uni et B.1.617.2 pour la première fois dans le Maharashtra.

Le document mérite un examen minutieux en raison du brouillard statistique créé autour des estimations d’efficacité rapportées, en raison de la petite taille de l’échantillon dans le groupe de vaccins AstraZeneca. Ceci est particulièrement problématique lorsque des estimations d’efficacité sont présentées par rapport à la variante B.1.617.2, qui est entrée au Royaume-Uni plus tard que la variante B.1.1.7. Ce dernier est apparu plus tôt dans ce pays. La taille de l’échantillon est plus grande pour le vaccin Pfizer-BioNTech car il a obtenu l’approbation réglementaire plus tôt que le vaccin AstraZeneca au Royaume-Uni.

La distinction entre une estimation ponctuelle de l’efficacité et un intervalle de confiance de 95% autour de cette estimation devient très importante, tout en examinant les résultats rapportés. Une estimation ponctuelle est le résultat observé dans l’étude. Statistiquement, ce résultat se situe dans une bande de valeurs vraies possibles qui s’étendent des deux côtés de la valeur observée. Cette bande donne l’assurance que la valeur réelle se situe quelque part entre ses deux extrêmes, même si l’estimation ponctuelle observée ne représente pas elle-même la valeur réelle. Puisqu’une observation peut survenir uniquement par hasard, il est nécessaire d’estimer cette bande d’incertitude. Cela suggère que si l’étude était répétée 100 fois, 95% des valeurs se situeraient dans cette bande. Élargir la taille de l’échantillon de l’étude, réduire l’intervalle de confiance et réduire l’incertitude.

L’étude PHE révèle les problèmes de larges intervalles de confiance associés à la petite taille de l’échantillon de 1 054 personnes infectées par B.1.617.2, par rapport à la plus grande taille de l’échantillon de 11 621 infectées par B.1.1.7. Bien que les gros titres ne donnent que des estimations ponctuelles, il est essentiel d’examiner si la bande d’incertitude (intervalle de confiance à 95%) est étroite ou large. Sinon, nous pouvons générer des estimations ponctuelles trompeusement attractives, même à partir d’un échantillon de 10.

Chez les personnes recevant une dose de vaccin AstraZeneca, une efficacité de 33,5% a été rapportée contre le variant B.1.617. L’intervalle de confiance de 95% autour de cette estimation est de 20,6 à 44,3%. Même le pôle optimiste de cette bande (44,3%) est inférieur au seuil de protection prescrit par l’OMS de 50% d’efficacité. En revanche, une dose unique d’AstraZeneca jab avait une estimation ponctuelle d’efficacité de 51,1% contre B.1.1.1.7, avec un intervalle de confiance à 95% de 47,3 à 54,7%. Pas exceptionnel, mais pas décourageant.

L’espacement retardé de la deuxième dose, jusqu’à 12 semaines, était justifié lorsque nous avions affaire au virus sauvage et une dose unique a fourni une immunité> 50% jusqu’à trois mois. Avec les variantes maintenant dominantes, nous devons envisager un intervalle de dosage plus court; Une protection de 33% contre B.1.617.2 est insuffisante.

Lorsque nous regardons ceux qui ont reçu deux doses de ce vaccin, nous avons une estimation ponctuelle d’efficacité de 66,1% contre B.1.1.7, avec un intervalle de confiance réconfortant à 95% de 54 à 75%. Cependant, contre B.1.617.2, les doses montrent une efficacité de 59,5%, avec un intervalle de confiance étonnamment large à 95% de 28,9 à 77,3%. Ce niveau d’incertitude déroutant découle de la petite taille de l’échantillon. Alors que 59,5% semblent plausibles (mieux que les 33,5% avec une seule dose), la longue période d’incertitude représentée par le large intervalle de confiance rend difficile l’attribution d’une note de passage statistiquement défendable. Le vaccin Pfizer-BioNTech obtient de meilleurs résultats, à la fois avec des estimations ponctuelles d’efficacité plus élevées et des intervalles de confiance à 95% plus étroits. Contre le B.1.617.2, deux doses présentent une efficacité ponctuelle observée de 87,9% (avec un intervalle de confiance à 95% de 78,2-93,2%}. Contre B1.1.1.7, c’est encore mieux, avec une efficacité de 93,4% , se situant dans un intervalle de confiance à 95% de 90,4 à 95,5%. Une autre étude, rapportée dans le même article, a montré que le B1.617.2 était plus fréquemment associé à une infection chez les personnes vaccinées (40% de plus que le B.1.1.1.7), tandis que la distribution des variantes était équilibrée parmi les non vaccinés.

Prises ensemble, les études PHE révèlent que si les deux variantes semblent maîtrisées par les vaccins, la variante plus résistante B.1.617.2 est moins sensible aux deux vaccins que B1.1.1.7 et qu’une seule dose d’AstraZeneca n’offre pas suffisamment protection contre B1.617.2. Même deux doses de ce vaccin sont incapables de démontrer de manière convaincante une efficacité élevée contre cette variante, en raison de la petite taille de l’échantillon, malgré une estimation ponctuelle rassurante.

Ces incertitudes doivent être résolues en Inde, où nous avons un grand nombre de vaccinations en cours et un nombre élevé d’infections, à la fois parmi les vaccinés et les non vaccinés. En faisant correspondre ces données aux tests génomiques (qui doivent être renforcés), nous pouvons fournir de meilleures réponses que PHE. Des réponses qui sont grevées de moins d’incertitude et inspirent plus de confiance.

L’auteur, cardiologue et épidémiologiste, est président, Fondation de la santé publique de l’Inde.

Les opinions sont personnelles.

