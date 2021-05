Bien plus que le fils d’Arvydas

Il reste au moins un match à la saison des Indiana Pacers. Après un match offensif indéniable (où l’équipe a plus de vol) contre les Hornets (144-117) dans le premier match du nouveau jeu à Indianapolis jouer à Washington contre les Wizards, tout ou rien pour la huitième place et le droit de jouer un premier tour contre les Sixers dans lequel avancer semble utopique pour les deux. Mais ce serait au moins en séries éliminatoires.

S’ils tombent ce ne serait que la deuxième absence en séries éliminatoires des Pacers depuis 2010. Bien sûr: depuis un an en 2015, les suivants ont été cinq éliminations consécutives au premier tour, trois sans gagner un match (4-0), ce qu’ils n’ont pas fait depuis les éliminatoires 2018, combien ils avaient contre les cordes (4-3) aux derniers et précaires Cavaliers de LeBron James. Il est un plafond bas pour l’équipe qui a touché les finales NBA en 2013 et 2014, quand il s’est opposé à l’ogre du Heat des trois grands. L’équipe que Frank Vogel a transformée en bulldozer défensif, avec un quintette de béton dont il est impossible de ne pas se souvenir: George Hill, Lance Stephenson, Paul George, David West, Roy Hibbert.

L’Indiana, avec sa tradition universitaire imparable, est l’état où le basket-ball est plus qu’un simple sport. Et les Pacers, l’un des quatre (avec Nets, Spurs et Nuggets) arrivés en 1976 après la fusion avec l’ABA (où ils étaient trois fois champions et l’une des rares histoires saines de cette invention merveilleuse mais folle) sont une histoire de basket-ball professionnel. Depuis qu’il a perdu la finale 2000 face aux Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, ils ont été aux éliminatoires quinze fois. Sur dix, ils ont perdu au premier tour et ceux, déjà éloignés, sont toujours leurs seules finales en NBA. C’est le problème pour les Pacers: une équipe avec une histoire mais sans glamour, un petit marché, une franchise obligée de tout faire exceptionnellement bien sans avantages concurrentiels (sans coussin), de se déplacer dans des marges compétitives, dans l’assiette où s’accumule ce qui s’accumule laissez les autres, pour retrouver leur vie sans aspirer aux grands agents libres. Et se laisser prendre dans un cercle vicieux: assez bon pour être digne à chaque saison… et, avec lui, aussi pour éviter d’accéder aux choix les plus juteux du draft.

Cette saison, les Pacers ont cherché à gratter leur alignement, échange du score à l’ancienne de Nate McMillan (quatre années efficaces au pouvoir) contre la nouvelle touche de basket-ball de Nate Bjorkgren: 45 ans, l’école Nick Nurse (assistante du champion 2019) et une promesse de basket plus adaptée à l’époque qu’elle ne l’a été … en partie seulement. En fait, Bjorkgren est fortement remis en question après une seule saison au pouvoir. Celui qui s’est terminé sur des rumeurs de mauvaise ambiance dans les vestiaires et de mauvaise gestion d’un entraîneur qui, il faut le dire, a vu à quel point les blessures gâchaient constamment le plan A, d’abord avec Victor Oladipo puis avec Caris LeVert. TJ Warren n’a pas joué, Myles Turner a raté 25 matchs, Jeremy Lamb 36 et Malcolm Brogdon, un joueur étoile à son apogée, 16 ans.

On ne sait pas comment la saison aurait été dans des conditions moins difficiles pour les Pacers qui ont bien commencé et mal fini. Mais ceux qui en tout cas n’imaginent pas défier les quatre ou cinq meilleurs de l’Est en séries éliminatoires. Un an de plus: bien … mais pas assez. Et, cette fois, dans le meilleur des cas. Mauvaise chose. Les Pacers sont toujours à la recherche de la formule, et cette saison, dans un échantillon pas trop large, Ils ont vu à nouveau que cela n’arrive pas en mettant Myles Turner et Domantas Sabonis ensemble dans le quintette. Deux joueurs avec deux contrats importants, le premier jusqu’en 2023 et le second jusqu’en 2024, et celui en défense a du sens car Turner nettoie les dégâts de Sabonis. Mais en attaque, la chose ne fonctionne pas. Pas dans le basket d’aujourd’hui des espaces, de la vitesse et du tir extérieur.

Turner, un excellent point d’ancrage pour la défense, était n ° 11 du repêchage en 2015. Sabonis, qui évolue pour devenir un joueur total en attaque, avait 11 ans un an plus tard. Il a été choisi par la magie et il est allé, avec Oladipo, à OKC Thunder dans l’opération Serge Ibaka. Après un an dans l’Oklahoma, il est retourné, avec Oladipo, en Indiana dans le cadre de l’opération Paul George. Depuis, les Pacers ont retourné cette paire intérieure, ensemble ou séparément sur le terrain, avec leurs extensions de recrue: 4×72 pour Turner en octobre 2018, 4 pour près de 77 pour Sabonis en octobre 2019. Le Lituanien a un contrat pour celui qui a pris 19,8 millions de dollars cette saison, collectera 18,5 les deux prochains et 19,4 en 2023-24.

Sabonis, le joueur a grandi à Unicaja jusqu’à ce qu’il se rende à Gonzaga, le Lituanien avec un accent de Malaga et le fils même du grand Arvydas, a joué une saison fabuleuse en général, surtout si vous regardez sa progression: de la recrue égarée dans le système d’attaque du Thunder (le système était Russell Westbrook) au joueur de rotation et de là à, maintenant, axe du jeu dans les Pacers. Il a été une étoile pendant deux années consécutives, et dans le second, il s’est donné le caprice de gagner le concours de compétences. Et viens de signer un cours 20,3 points, 12 rebonds et 6,7 passes décisives par match avec 53,5% de tirs depuis le terrain. Il y a deux ans, il récoltait 14 points avec 2,9 passes décisives. L’évolution est incontestable, impossible à nier au vu ou face aux statistiques.

Sans un triple-double lors de ses trois premières saisons, il en a ajouté quatre la saison dernière et a terminé celle-ci avec neuf, un record du parcours des Pacers. Il est le seul centre à part Nikola Jokic avec un triple-double de 15 passes décisives en NBA et le seul joueur avec un à la mi-temps dans un match autre que Jokic lui-même et Russell Westbrook: 22 + 11 + 11 qui a terminé à 26 + 19 + 14e dans la tristement célèbre raclée des Pacers du Thunder (95-152… avec une finition 10-0 par les locaux). SSeuls Wilt Chamberlain, Oscar Robertson et Kevin Garnett avaient signé une saison d’au moins 20 + 12 + 6: mots plus anciens. Et en mai, après quelques problèmes de dos qui se sont alourdis en avril, il a terminé le cours avec, en neuf matchs, 23 points, 14,1 rebonds et 10,6 passes décisives, environ 63% en tirs. Au cours de quatre matchs consécutifs, il a accumulé plus de 70 points, 50 rebonds et 50 passes, ce que seuls des noms récurrents, Chamberlain, Robertson et Westbrook avaient fait.

Sabonis a été exclu du All Star, le premier qui allait le rater, avec au moins 20 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. Mais il est finalement venu remplacer le blessé Kevin Durant. Sa saison, compte tenu de ces chiffres, est brillante. Exceptionnel, si l’on prend en compte (j’insiste) les perspectives avec lesquelles Sabonis est arrivé en NBA et qu’en plus, il venait d’être exclu des séries éliminatoires de 2020 en raison d’une fasciite. Sa croissance en tant que joueur offensif est évidente, centrée sur deux piliers de base. D’une part, son énorme capacité à produire dans la zone avec un style déjà old school: jeu de jambes, dos de poteaux, crochets, drop steps … et une énorme efficacité en tant que finisseur de jeux de pick and roll (chimie très élevée avec Malcolm Brogdon). Autre, C’est un passeur exceptionnel, avec une grande vision du jeu et une capacité à toujours trouver le joueur en mesure de marquer, sur la ligne de trois ou dans des coupes à la jante. Il dynamise l’attaque de son équipe d’une manière aussi bonne que celle de n’importe quel centre de la NBA actuelle qui ne s’appelle pas, bien sûr, Nikola Jokic.

Sabonis n’a toujours pas de portée de tir efficace dans le volume exigé par la NBA d’aujourd’hui. Mais il progresse: 32% en triplets en lançant finalement plus de 2,5 par nuit (le dernier était de 1,1 et un pyrrhique de 25%). C’est là que dépend son dernier tronçon en tant que joueur offensif, dans lequel il est déjà une star.

Le problème, c’est la défense, bien sûr. Sabonis est un rebondeur exceptionnel, un court 2.11 qui utilise sa force et son positionnement pour encadrer ses adversaires et sceller ses positions sous la jante. Alors ça compense bras plus courts que ceux des autres centres, un handicap défensif pour intimider et fermer les voies de dépassement. Lent également en mouvement latéral, sans présence pour défendre la jante ni facilité à ouvrir pour protéger les ailes, sa place derrière est en cause car il a besoin de Myles Turner comme écuyer mais son union ne fonctionne pas en attaque. Un paradoxe qui fait frire les Pacers. Et quelques limitations qui pour l’instant laissent Sabonis (qui n’est pas de trop, évidemment) une simple star. Quand, j’insiste, le meilleur de son jeu vise plus haut. Alors maintenant, avec beaucoup d’avantages et quelques inconvénients cruciaux, Sabonis n’est pas un joueur pour aller très loin en tant que mâle alpha. Oui un excellent intérieur dans une merveilleuse progression (encore 25 ans) au cours des deux dernières années. Et de la place pour être meilleur dans ce qui est déjà génial. La question est de savoir s’il peut être au moins un joueur standard là où il hésite. Cela (pour combler ses lacunes) lui permettrait de franchir la dernière étape.

La saison Sabonis est en tout cas fantastique. Avec une balle encore à terminer en séries éliminatoires. Cela dépendra de ce que son équipe pourra faire, sans Caris LeVert (et sans Turner, Warren…), à Washington face aux Wizards of Beal et Westbrook. Mais, au-delà, Le fils d’Arvydas est une star à rayures, un joueur offensif exceptionnel et l’une des figures européennes d’une NBA pleine d’entre eux. et ils continuent à en faire plus …