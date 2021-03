Bien plus que trois combats

Plus de détails ont été publiés sur le retour d’Oscar de la Hoya prévu pour le 3 juillet. Détails sur le type de contrat qui le lie à Triller et le profil de son premier rival. Ces données nous permettent d’imaginer ce que signifie cette connexion d’Oscar de la Hoya à la plateforme qui innove dans le monde de la boxe. Et nous analysons cela dans la vidéo.

Le nouveau Andy Ruiz, Junior revient le 1er mai pour affronter Chris Arreola. Le combat est important pour ce que signifie Ruiz, mais aussi pour ce qu’implique le début de cette nouvelle étape et surtout, la valeur de l’apparence de Ruiz avec un nouveau style et un nouveau physique. Il y a des aspects qui sont passés inaperçus auparavant et dans cette vidéo, nous les analysons également.

Enfin, José Chon Zepeda, après sa victoire mémorable sur Ivan Baranchyck, affronte Pedro Campa dans l’un des préliminaires de l’unification de 140 livres entre José Ramírez et Josh Taylor.

Le combat de Zepeda ouvre la voie à un combat pour le titre qu’il est temps pour lui de contester et surtout, ce résultat est important pour Teófimo López. Quelque chose que je commente sur la vidéo.