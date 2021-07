in

Les investisseurs sophistiqués semblent répartir leurs risques dans le secteur des crypto-monnaies, avec des produits multi-actifs surperformant BTC et ETH pour les entrées. Les investisseurs institutionnels n’ont pas encore repris confiance dans les marchés de la cryptographie, le volume hebdomadaire de produits d’investissement crypto tombant à son plus bas niveau depuis octobre 2020. Selon le 12 juillet Digital Asset Fund de CoinShares… Plus

Les maisons d’édition sont prudentes car les produits cryptographiques affichant le volume le plus faible depuis octobre sont apparus en premier sur le blog BTC Ethereum Crypto Currency.

bref rallye haussier de la semaine précédente qui a vu 63 millions de dollars injectés dans les produits BTC et ETH combinés. Les produits Bitcoin institutionnels ont maintenant affiché des sorties pendant 8 des 9 dernières semaines. Les investisseurs sophistiqués ont également abandonné leur exposition à l’Ether le mois dernier, avec des sorties totalisant 64,3 millions de dollars depuis la semaine se terminant le 6 juin. Connexe : le Le prix du bitcoin tombe en dessous de 33 000 $, mais les données en chaîne indiquent une accumulation de BTC Bien que les investisseurs semblent se méfier du BTC et de l’ETH, CoinShares note que les produits multi-actifs ont continué à recevoir des intrants sur mesure. de 1,2 million de dollars. Les produits multi-actifs ont enregistré une collecte de 362 millions de dollars depuis le début de l’année (YTD) et représentent désormais 16,5% des actifs sous gestion (AUM) des fonds multi-actifs. CoinShares a écrit :

“Bien que les entrées restent relativement faibles par rapport à Bitcoin et Ethereum, les données impliquent que les investisseurs cherchent de plus en plus à diversifier leurs avoirs en actifs numériques.”

Les investisseurs ont également manifesté leur intérêt pour Cardano, avec des entrées totalisant 600,00 $ la semaine dernière. Malgré un examen réglementaire récent ciblant Binance, les produits Binance Coin ont enregistré 400 000 $ d'entrées.

