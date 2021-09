Bien que « pas encore un problème », le gouverneur adjoint de la BoE constate un appétit croissant pour la cryptographie parmi les détaillants et les institutions

Juridique & Réglementaire

Bien que « pas encore un problème », le sous-gouverneur de la BoE voit un « appétit » croissant pour la cryptographie parmi les détaillants et les institutions

AnTy24 septembre 2021

Sans vouloir empêcher les entreprises de faire des choses qui ont un sens commercial, Sam Woods appelle à une « vision très conservatrice » des mesures de capital.

Le sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre ne veut pas que les banques aient une grande exposition à des actifs cryptographiques non adossés à des capitaux suffisants, et pour cela, si elles devaient appliquer des règles mondiales de premier plan, il le ferait.

Sam Woods a déclaré jeudi que les banques britanniques à ce stade “n’ont pas d’exposition matérielle à la cryptographie”, mais a ajouté qu’il existe certainement “un appétit des investisseurs et pas seulement de la vente au détail, mais également un appétit des investisseurs institutionnels pour avoir un peu de ce genre de choses”.

Il a en outre noté que certaines des banques ont annoncé leur intention de fournir des services auxiliaires « cela peut être acceptable, mais au fur et à mesure que cela se développe et si cela devient quelque chose de grand, nous devrons nous assurer que le traitement du capital est assez robuste », Woods a déclaré à ..

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BRI), qui est une autorité de contrôle bancaire mondiale, a déjà fixé des exigences de fonds propres pour les banques qui détiennent des actifs cryptographiques. Le comité a proposé des frais punitifs pour ne pas les respecter qui, selon les prêteurs, rendraient leur implication dans le secteur de la crypto-monnaie prohibitive.

Selon Woods, les propositions de Bâle étaient « assez sensées » et la communauté réglementaire commençait à mieux maîtriser le secteur des crypto-monnaies.

Pourtant, cela peut prendre des années pour adopter des normes qui devraient être mises en œuvre par des membres comme l’Union européenne, les États-Unis et la Grande-Bretagne.

« Nous ne voudrions pas empêcher les entreprises de faire des choses qui ont un sens commercial, mais nous adopterions une vision très conservatrice du traitement du capital, et si nécessaire, nous serions donc en première ligne, peut-être pas exactement de la même manière, mais nous mettrions certains mesures d’immobilisations en place », a déclaré Woods. “Ce n’est pas encore un problème.”

