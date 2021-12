Bien que SAVA Stock soit un jeu risqué, il a un potentiel de gain substantiel

Les dangers d’investir dans des actions volatiles sont pleinement exposés avec Sciences du manioc (NASDAQ :SAVA). Le mois dernier, l’action SAVA a grimpé en flèche grâce à une mise à jour positive sur un problème en cours qui exerce une pression sur les actions de la société de biotechnologie depuis des mois.

Mais après être passé d’environ 45 $ par action à un peu plus de 90 $ par action ces dernières semaines, il a rendu la part du lion de ces gains. Prédire où il se dirige à court terme est plus facile à dire qu’à faire. Pourtant, quelle que soit la direction dans laquelle il se dirigera ensuite, ce sera probablement très important.

Pourquoi le manioc fait-il des mouvements de prix si sauvages ? Le médicament candidat phare de la société, le traitement de la maladie d’Alzheimer simufilam, pourrait changer la donne. Adoptant une approche différente de celle des autres traitements actuellement sur le marché, il pourrait devenir un blockbuster pour l’entreprise – en supposant qu’il obtienne finalement l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA).

D’un autre côté, il est possible qu’il n’obtienne pas une telle approbation. Si ce candidat ne parvient pas à traverser les pipelines, les actions pourraient connaître une baisse de prix encore plus spectaculaire. Même ainsi, même si ce n’est pas pour tout le monde, pour certains, une petite position peut valoir le risque.

Action SAVA et sa Haute Volatilité

Plus tôt en 2021, ce jeu spéculatif de biotechnologie est passé d’un chiffre à un chiffre à trois chiffres grâce à l’enthousiasme entourant le potentiel d’approbation de son principal candidat médicament.

Mais à partir de la fin août, des nuages ​​de doute ont commencé à planer sur les actions de la SAVA. Cela était dû à des allégations selon lesquelles la société aurait manipulé les données des essais. Une pétition citoyenne a été déposée, demandant à la FDA d’arrêter les essais du médicament. Juste après que cette histoire a éclaté, les actions ont connu une chute de prix énorme. En quelques jours, il est passé de près de 120 $ par action à 50 $ par action.

En réponse aux réclamations et à la chute du cours de ses actions qui a suivi, la direction a riposté, arguant que les allégations étaient le produit d’une attaque coordonnée contre la société par des vendeurs à découvert. Les actions du manioc ont rebondi quelques semaines plus tard, lorsque la société a publié les premiers résultats prometteurs d’une étude ouverte de son candidat phare. Cependant, le marché a absorbé cette bonne nouvelle et a reporté son attention sur l’incertitude entourant les allégations de manipulation de données. Ceci, à son tour, l’a ramené en dessous de 50 $ par action.

Puis, le 4 novembre, la société a publié une mise à jour sur la situation qui a déclenché sa brève augmentation des prix. Le Journal of Neuroscience convenant qu’il n’y avait aucune preuve de manipulation de données, l’optimisme est revenu en force. Cela s’est traduit par un rebond incroyable, bien que temporaire, des prix.

La prudence est de mise si vous décidez d’acheter

Alors, avec une revue médicale respectée dans son coin, pourquoi les investisseurs se retournent-ils à nouveau contre l’action SAVA ? Cela peut être dû ou non à sa popularité parmi les commerçants sur Reddit. Peut-être en raison de son intérêt à court terme élevé (environ 22% du flottant), cette foule s’est repliée pour provoquer un short-squeeze. Il a rapidement pris des bénéfices, ce qui a entraîné une tendance à la hausse puis à la baisse de son mouvement de scie. Cependant, c’est loin d’être certain.

Plus important encore, quelle que soit la cause de cette dernière baisse de prix, il y a un élément clé à retenir. Même si vous êtes optimiste sur le fait que l’entreprise a en préparation un traitement efficace contre la maladie d’Alzheimer, la prudence est de mise. La capitalisation boursière actuelle du manioc (1,79 milliard de dollars) repose entièrement sur le potentiel de ce candidat.

Et s’il finissait par devenir complètement hors de propos en termes d’approbation de la FDA ? Il n’y a pas grand-chose d’autre pour empêcher l’action de redescendre à moins de 10 $ par action pour laquelle elle s’est négociée au début de l’année.

Bien sûr, cette entreprise de biotechnologie au stade clinique a plus que du simulfilame dans son pipeline. Il dispose également de SavaDx, un candidat diagnostic qui pourrait être capable de détecter la maladie d’Alzheimer à l’aide d’un simple test sanguin. SavaDx serait certainement une percée pour l’entreprise. Cependant, sa capacité à empêcher le stock de couler si son principal catalyseur s’effondre est douteuse.

Le verdict sur l’action SAVA

Il est important d’être conscient des risques avec Cassava Sciences. Mais en même temps, je ne dirais pas que ce risque élevé est en aucun cas une raison de rester à l’écart. Si les sceptiques se trompent et que le simulfilam est la vraie affaire, il vaudra bien plus que les 44,53 $ par action pour lesquels il se négocie aujourd’hui.

Que vous l’achetiez ou non dépend de plusieurs facteurs. D’une part, vous devez avoir la capacité de gérer ses mouvements sauvages. Deuxièmement, il est sage de plonger dans les détails en ce qui concerne cette entreprise et son candidat phare. Si vous pouvez supporter la volatilité, vous voudrez peut-être entrer dans une position de taille appropriée en actions SAVA.

Le manioc a actuellement une note de « B » dans mon Portfolio Grader.

