Bien qu’elle ait remporté un prix, la fille de Lucero avoue qu’elle n’a pas d’offres d’emploi

Sa fille, Lucero, qui a actuellement 16 ans, reconnaît que les opportunités pour elle sont encore rares.

Lors d’une brève rencontre avec la presse qui a eu lieu à l’aéroport international de Mexico, la jeune chanteuse a partagé que pour l’instant elle n’avait aucun projet de travail et continuerait à se réfugier chez elle contre la pandémie de Covid-19.

« Il se peut que ce ne soit pas tout de suite, que je reste à la maison sans rien faire car plus tard c’est assez compliqué car je n’ai pas d’opportunités comme ça (vite) », a-t-il admis en faisant un geste en claquant des doigts.



Concernant la participation qu’elle a eue avec ses parents à des chansons qu’ils ont transformées en succès, la jeune femme souligne qu’elle se sent chanceuse d’avoir le privilège de pouvoir chanter avec eux dans sa récente carrière.

«Je me sens très privilégiée car parfois il n’y a aucune possibilité de chanter avec vos parents, c’est l’un de mes plus grands privilèges et je me sens la plus heureuse du monde», a-t-elle assuré.