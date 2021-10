Ethereum (ETH)

Bien qu’ETH ait atteint un nouvel ATH, la part de marché DeFi d’Ethereum a chuté de 30% au cours de l’année écoulée

AnTy25 octobre 2021

Le secteur de la finance décentralisée (DeFi) a connu une certaine évolution des prix depuis le mois dernier, mais il est extrêmement lent par rapport au reste du marché.

Avec une capitalisation boursière de 150,5 milliards de dollars, DeFi a atteint son plus haut niveau depuis la mi-mai. Mais les blue chips DeFi comme Uniswap, YFI et Aave ne sont pas en tête de ces gains ; Olympus et Spell, appelés DeFi 2.0, sont à l’origine du dernier intérêt pour DeFi.

Cependant, la valeur totale verrouillée (TVL) dans le DeFi connaît une réelle croissance et atteint de nouveaux ATH. Aujourd’hui, il en a atteint un autre à 244,56 milliards de dollars, selon DeFi Llama.

La blockchain de couche 1 la plus populaire Ethereum a également atteint un nouvel ATH avec une valeur verrouillée à 162,6 milliards de dollars, contre 75 milliards de dollars fin mai. MakerDAO est actuellement le projet dominant sur Ethereum avec 16,62 milliards de dollars d’actifs.

Mais ce n’est plus seulement Ethereum ; Au cours de la dernière année, l’univers multi-chaînes s’est développé et toutes ces autres chaînes de blocs de couche 1 représentent ensemble 34% de l’ensemble DeFi TVL.

Ces autres blockchains couvrent également Ethereum layer 2 blockchain Arbitrum, qui a également amassé 1,96 milliard de dollars.

Part de marché Ethereum il y a 1 an: 97% Part de marché d’Ethereum aujourd’hui : 67 % Part de marché d’Ethereum dans un an : 30% ? L’univers multi-chaînes ne fait que commencer. pic.twitter.com/WNGLV0dvuA – Tascha (@RealNatashaChe) 23 octobre 2021

En ce qui concerne les autres couches 1, Binance Smart Chain est en tête avec 20,62 milliards de TVL, commençant enfin à croître ce mois-ci après quatre mois d’action latérale. Il y a à peine deux semaines, Binance a annoncé un programme d’incitation d’un milliard de dollars pour attirer à nouveau des projets et des développeurs vers BSC.

Pendant la folie de mai, le TVL sur BSC a atteint son apogée à 32,6 milliards de dollars, car il offrait une alternative moins chère et plus rapide à Ethereum et essaie maintenant de ramener cette action.

Solana est un autre grand concurrent d’Ethereum, qui a le soutien du PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman Fried. À 13,53 milliards de dollars, son TVL continue d’atteindre de nouveaux sommets alors qu’il rejoint la manie NFT, et les investisseurs qui ont raté le train ETH voient SOL comme leur opportunité d’avoir un actif très performant dans leur portefeuille à long terme.

Les dernières stars du monde de la couche 1 sont Terra et Avalanche avec respectivement 9,97 milliards de dollars et 8,2 milliards de dollars en TVL. Avec des frais moins chers, des programmes de liquidité et des brûlures, ces deux-là dominent actuellement la concurrence de la blockchain de couche 1.

Leurs jetons LUNA et AVAX profitent également de cette traction, ayant atteint leurs ATH au cours du dernier mois environ à 50 $ et 80 $, respectivement.

Fantom (FTM) est un autre populaire à 4,91 milliards de dollars, tandis que Polygon (MATIC), qui était extrêmement populaire entre avril et juillet parmi les nouveaux arrivants, a depuis perdu son charme et est maintenant à 4,64 milliards de dollars avec moins de la moitié de son TVL ATH.

D’autres mentions notables incluent Celo avec 1 milliard de dollars d’actifs et Harmony (ONE), dont le TVL est de 325 millions de dollars, en croissance depuis début juillet.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.