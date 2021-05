Bien qu’il s’agisse d’un talent majeur, Jamal Musiala avait encore beaucoup à apprendre à faire en arrivant au Bayern Munich

Lorsque le Bayern Munich a amené Jamal Musiala en Allemagne depuis Chelsea, il n’a pas fallu très longtemps à l’entraînement pour voir que l’enfant était un grand talent.

“Il a apporté ses armes sur le terrain de manière impressionnante rapidement”, a déclaré Danny Schwarz, un campus du Bayern Munich qui est maintenant l’un des deux entraîneurs à la tête du Bayern Munich II (par Goal). «Il laisse son marqueur derrière avec un seul tour et est capable de créer de nouvelles situations. Il peut dribbler plusieurs joueurs sans aucun problème. C’est un footballeur de rue. Il ne se dit pas: «Maintenant, je vais faire deux pas et ensuite je vais déplacer le ballon vers la gauche avec son pied. Il le fait intuitivement. Je n’ai que très rarement vu cela chez un joueur. C’est un cadeau, vous ne pouvez pas le former.

Jamal Musiala a impressionné de nombreuses personnes au Bayern Munich.Photo de Lukas Barth-Tuttas – Piscine / .

Schwarz, cependant, a indiqué que Musiala avait besoin d’apprendre l’importance de repérer quand il a connu un échec offensif.

«Miro [Klose], Micho [Demichelis] et j’ai mis l’accent sur son jeu défensif. Nous avons dit: “ Essayez votre jeu à l’avant, faites confiance à votre instinct. Et si vous perdez la balle 100 fois, vous perdez la balle 100 fois. Mais si vous restez immobile après avoir perdu le ballon au lieu de revenir en arrière, nous aurons des problèmes », déclare Schwarz.

Cependant, il n’y avait pas que Schwarz et les autres entraîneurs qui pouvaient identifier les compétences de Musiala. Les coéquipiers actuels de Musiala savent que le joueur de 18 ans est un phénomène.

“Jamal est incroyablement bon pour son âge”, a déclaré Joshua Kimmich, tandis que Manuel Neuer a déclaré que “le garçon est une partie importante de notre équipe.”

Fait intéressant, Kimmich a pris Musiala sous son aile et veut qu’il fasse un entraînement supplémentaire dans la salle de musculation. L’adolescent maigre a beaucoup d’espace pour se développer en termes de muscle.

