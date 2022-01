Bien se former en Inde

Même après sept décennies, des angles morts subsistent dans l’élaboration des politiques dans les domaines concernés



La nouvelle année est traditionnellement l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et d’offrir une vision pour la prochaine. Cette colonne fera cela, mais sous un angle différent, le milieu manquant. L’Inde est une société hautement stratifiée et les inégalités économiques se sont accentuées. Il y a naturellement et à juste titre beaucoup d’attention sur les échelons inférieurs de la société et de l’économie. Les principaux décideurs politiques, naturellement aussi, se concentrent sur le fait de rendre l’Inde à nouveau formidable (MIGA, pour inventer un nouvel acronyme). Faire pression en faveur de champions mondiaux de l’économie indienne – des entreprises qui rivaliseront avec succès avec les géants multinationaux – est un aspect de la MIGA.

Dans mes deux dernières chroniques, j’ai suggéré que les gains les plus importants viendraient du soutien au succès de l’Inde du milieu du peloton dans la répartition par taille des entreprises. Ces entreprises peuvent potentiellement être des concurrents mondiaux prospères et fourniront probablement plus d’emplois et une concurrence nationale plus équilibrée qu’un succès supplémentaire pour la poignée de maisons d’affaires géantes de l’Inde. Pour que cela se produise, l’Inde doit améliorer les connexions aux réseaux de production mondiaux, améliorer les conditions de financement et réduire certaines charges réglementaires. Chacune d’entre elles est un ensemble complexe de tâches, et exigera une attention soutenue et une conception minutieuse des politiques.

Un ingrédient clé pour stimuler une croissance industrielle favorable à l’emploi est, bien sûr, le travail lui-même. La réglementation du travail n’est qu’une partie du problème. L’insuffisance de la main-d’œuvre qualifiée est également une contrainte majeure et peut conduire à la substitution de machines ou de processus plus automatisés pour les travailleurs. Le système éducatif de l’Inde reflète sa société – hautement stratifiée. Il existe des institutions d’élite, qui alimentent les emplois d’élite de l’Inde, et un système d’enseignement primaire et secondaire en difficulté, qui ne dispense pas une éducation de base comme il est censé le faire, à ceux qui sont aux échelons inférieurs.

Le milieu est petit, et il est également négligé. Ici, je fais référence à ce que l’on appelle communément l’enseignement et la formation professionnels (EFP). L’EFP est censé aider les étudiants à entrer sur le marché du travail lorsqu’un diplôme d’études secondaires standard ne suffit pas ou qu’un diplôme universitaire est hors de portée. Une grande partie de l’EFP est destinée à l’industrie, mais il existe également de nombreux emplois dans le secteur des services qui sont desservis par l’EFP. Quelqu’un qui comprend la mécanique automobile peut travailler comme technicien de service ou diagnostiquer des problèmes de fabrication. Connaître la technologie alimentaire pourrait conduire à travailler dans une usine de transformation ou dans une entreprise locale préparant des repas à livrer. Etc.

La partie la plus ancienne du secteur de l’EFP en Inde sont les instituts de formation industrielle (ITI). Ils ont commencé en 1950, en tant que monopole d’État. Récemment, le secteur privé a été autorisé à entrer (avec une nomenclature quelque peu différente), et leur nombre a augmenté rapidement. Plus de 15 000 instituts éduquent près de 2 millions d’Indiens par an. Mais leur équipement et le niveau de leurs enseignants sont souvent insuffisants, et l’employabilité de leurs diplômés reste faible (bien inférieure à 50 %). Les ITI accueillent des étudiants n’ayant qu’une formation standard de 8e et visent à les préparer à l’usine. Le fait que l’Inde n’ait toujours pas le bon modèle, après sept décennies, suggère un angle mort dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques.

Une partie plus récente du secteur de l’EFP en Inde sont les écoles polytechniques (PT) et les instituts similaires. Ceux-ci nécessitent une éducation standard 10e et peuvent même être un pont vers un diplôme universitaire. Les PT décernent des diplômes et sont comparables à certains égards aux collèges communautaires du système américain. Il y a près de 4 000 PT et ils scolarisent environ 1,5 million d’étudiants. Ils offrent un mélange de formation théorique et pratique. Pour l’usine, ils fournissent des superviseurs plutôt que des ouvriers d’atelier. Les employeurs trouvent que leur mélange de connaissances théoriques et pratiques, et leur volonté d’être pratique, sont un élément précieux de ce dont ils ont besoin, car les ingénieurs titulaires d’un diplôme universitaire ne veulent être que des cols blancs.

Bien sûr, compte tenu de la façon dont le statut fonctionne en Inde, les diplômés du PT recherchent souvent des diplômes universitaires et une mobilité ascendante. Ici, une avenue sous-explorée, en particulier pour les femmes diplômées en PT, est l’entrepreneuriat. Trop souvent, l’entrepreneuriat est considéré comme quelque chose qui peut être enseigné de manière générique, sans base de compétences. En tant que complément pour les diplômés des PT, la formation à l’entrepreneuriat peut aider à résoudre les problèmes de faible productivité dans les petites entreprises et de faible taux d’activité des femmes. L’entrepreneuriat est récemment devenu un sujet universitaire brûlant, mais il doit peut-être être ancré dans des tendances technologiques et de marché spécifiques.

Bien sûr, l’Inde a besoin de plus de grandes usines qui emploieront chacune des milliers de travailleurs. Mais il a aussi besoin de petites entreprises qui seront productives et qui se développeront, non pas pour être des géantes, mais pour réussir à long terme. La Californie compte 30 000 entreprises manufacturières qui emploient 1,3 million de travailleurs. Mais 64 % d’entre eux ont moins de 25 salariés. Le Bay Area Council Economic Institute, un groupe de réflexion sur les politiques pour la région urbaine du nord de la Californie et ses environs, a produit un rapport qui évalue les tendances technologiques telles que la fabrication additive (impression 3D), les opportunités sectorielles telles que la fabrication biomédicale et l’évolution des besoins en compétences. et l’adéquation de l’écosystème de formation existant. L’échelle n’est pas toujours importante, mais les bonnes compétences le sont. La formation pratique est importante dans l’une des économies les plus avancées du monde. Il y a là une leçon pour l’Inde.

L’auteur est professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

